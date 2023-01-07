Греция выстроит на границе с Турцией забор для нелегальных иммигрантов
Правительство Греции построит забор вдоль реки Эврос на границе страны, чтобы отгородиться от Турции, заявил 7 января министр защиты граждан Такис Теодорикакос. Длина сооружения составит 140 км, строительство первых 35 км начнется «немедленно» — на этот этап выделено 100 млн евро, сказал он.
«Наши соседи очень хорошо знают, что нет места для продолжения эксплуатации несчастных людей. Границы Греции на Эвросе неприступны, и в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Теодорикакоса пресс-служба министерства. Решение о строительстве забора было принято в августе 2022 г. на заседании правительственного совета национальной безопасности KYSEA, реализовывать проект поручено министерству защиты граждан.
За 2022 г. греческая полиция предотвратила незаконный въезд в страну 256 000 нелегальных иммигрантов и арестовала 1 300 торговцев людьми, указал Теодорикакос. По его словам, нелегальную иммиграцию в Грецию «инициирует и использует» соседняя Турция. В 2023 г. в этой стране должны пройти выборы президента, напомнил министр. В Греции, в свою очередь, намечены парламентские выборы, они запланированы на июль.
В августе 2022 г. на острове на реке Эврос оказались блокированы около 40 мигрантов, от укуса скорпиона погибла пятилетняя девочка. Ее не могли похоронить, тело несколько дней держали в воде. Власти Греции заявили, что не несут ответственности за происшествие с мигрантами, так как остров находится на территории Турции. Позже эту группу мигрантов обнаружили на греческой территории, и они утверждали, что их насильно отправили турецкие власти, писали «РИА Новости».
Отношения между двумя странами сохраняют напряженность со времен провозглашения независимости Греции – страны периодически угрожают друг другу. На Кипре международно признанное греческое государство конфликтует с признанным только Турцией турецким. Сама Турция претендует на шельф Эгейского моря, который Греция считает своим, поскольку там расположены принадлежащие ей острова.
В конце августа 2022 г. греческий комплекс ПВО С-300 угрожал турецким истребителям, что вызвало резкую реакцию президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В декабре он сообщил, что может направить турецкие баллистические ракеты малой дальности «Тайфун» на столицу Греции при одном условии: если Афины «не будут сохранять спокойствие» и не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов. Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в ответ отметил, что такие угрозы больше похожи на «провокационный ревизионизм», чем на поведение союзника по НАТО.