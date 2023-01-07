Греция выстроит на границе с Турцией забор для нелегальных иммигрантов

В августе 2022 г. на острове на реке Эврос оказались блокированы около 40 мигрантов, от укуса скорпиона погибла пятилетняя девочка. Ее не могли похоронить, тело несколько дней держали в воде. Власти Греции заявили, что не несут ответственности за происшествие с мигрантами, так как остров находится на территории Турции. Позже эту группу мигрантов обнаружили на греческой территории, и они утверждали, что их насильно отправили турецкие власти, писали «РИА Новости».