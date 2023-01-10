Президент Азербайджана заявил о рекордном росте ВВП страны
За 2022 г. ВВП Азербайджана достиг рекордных значений, заявил президент Ильхам Алиев, пишет ТАСС. Показатель составил почти $80 млрд.
«По последним уточненным данным (внутренний валовой продукт) достиг 134 млрд манатов, что равно почти $80 млрд», — заявил президент Азербайджана.
По его словам, внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $50 млрд, положительное сальдо внешней торговли составило $25 млрд. Алиев отметил, что внешний долг страны упал ниже $7 млрд. За прошлый год этот показатель сократился с 17 до 9,5% ВВП. Алиев также добавил, что по результатам 2022 г. инфляция в Азербайджане составила 13,9%. «Это импортируемая инфляция, и наши возможности борьбы с ней достаточно ограничены», — добавил Алиев.
Президент Азербайджана подчеркнул, что страна экономически независима. «Если сейчас захотим, то вновь можем начать привлекать кредиты международных финансовых структур, по существу, уже начали», — продолжил он. Алиев заверил, что у Азербайджана не будет трудностей в привлечении неограниченных иностранных кредитов. При этом он отметил, что в этом на данный момент нет необходимости.