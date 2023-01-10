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Президент Азербайджана заявил о рекордном росте ВВП страны

Ведомости

За 2022 г. ВВП Азербайджана достиг рекордных значений, заявил президент Ильхам Алиев, пишет ТАСС. Показатель составил почти $80 млрд.

«По последним уточненным данным (внутренний валовой продукт) достиг 134 млрд манатов, что равно почти $80 млрд», — заявил президент Азербайджана.

По его словам, внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $50 млрд, положительное сальдо внешней торговли составило $25 млрд. Алиев отметил, что внешний долг страны упал ниже $7 млрд. За прошлый год этот показатель сократился с 17 до 9,5% ВВП. Алиев также добавил, что по результатам 2022 г. инфляция в Азербайджане составила 13,9%. «Это импортируемая инфляция, и наши возможности борьбы с ней достаточно ограничены», — добавил Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что страна экономически независима. «Если сейчас захотим, то вновь можем начать привлекать кредиты международных финансовых структур, по существу, уже начали», — продолжил он. Алиев заверил, что у Азербайджана не будет трудностей в привлечении неограниченных иностранных кредитов. При этом он отметил, что в этом на данный момент нет необходимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных