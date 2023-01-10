Президент Азербайджана заявил о рекордном росте ВВП страны

Президент Азербайджана подчеркнул, что страна экономически независима. «Если сейчас захотим, то вновь можем начать привлекать кредиты международных финансовых структур, по существу, уже начали», — продолжил он. Алиев заверил, что у Азербайджана не будет трудностей в привлечении неограниченных иностранных кредитов. При этом он отметил, что в этом на данный момент нет необходимости.