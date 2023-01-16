Михалков обратился к Евросоюзу после попадания в санкционный список
Режиссер Никита Михалков написал открытое письмо к Совету Европейского союза, в котором раскритиковал ЕС из-за своего попадания в черный список. Письмо Михалкова опубликовано в «Российской газете».
«Я, Михалков Никита Сергеевич, кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель "Оскара", двух Золотых львов Венецианского кинофестиваля, Гран-при фестиваля в Каннах и многих других наград, пишу об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть, что я не политик, не чиновник и не государственный служащий. Я русский художник, представитель древнего русского рода», — отметил в своем письме Михалков.
Он подверг критике власти ЕС за то, что они, «считающие себя цивилизованным демократическим обществом», объявили санкции человеку, который выражает личное мнение «в своей стране, у себя на родине».
По словам режиссера, уже 11 лет на канале «Россия-24» он ведет передачу «Бесогон» и за все эти году еще ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов, которые ставил. «Не ведая, что говорите, вы объявляете меня пропагандистом Кремля. Но для справки, если вам это интересно: я не получаю ни от канала, ни от государства ни одной копейки и делаю передачу за свой счет», — указывает Михалков. Он также считает, что «отношение» ЕС к нему сложилось после просмотра передач и именно потому, что они «своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду».
Западным лидерам Михалков пообещал трибунал от стран третьего мира, «которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто». В конце письма он также подчеркнул, что президент Владимир Путин — это единственный из мировых лидеров, вставший на пути «разрушительного цунами лицемерия».
16 декабря 2022 г. ЕС в рамках девятого пакета санкций против России добавил в свой черный список 141 человека и 49 юридических лиц. В черном списке оказался и Михалков.
7 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 119 российских и украинских деятелей культуры, шоу-бизнеса, политологов и медиаменеджеров. Михалков также оказался в этом списке.