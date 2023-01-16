Михалков обратился к Евросоюзу после попадания в санкционный список

По словам режиссера, уже 11 лет на канале «Россия-24» он ведет передачу «Бесогон» и за все эти году еще ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов, которые ставил. «Не ведая, что говорите, вы объявляете меня пропагандистом Кремля. Но для справки, если вам это интересно: я не получаю ни от канала, ни от государства ни одной копейки и делаю передачу за свой счет», — указывает Михалков. Он также считает, что «отношение» ЕС к нему сложилось после просмотра передач и именно потому, что они «своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду».