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Правительство поддержало передачу конфискованных вещей в МЧС и Минобороны

Ведомости

Правительство поддержало законопроект, согласно которому конфискованные в рамках административных дел товары легкой промышленности будут передаваться на гуманитарные цели в Минобороны и МЧС. Об этом сообщил РБК со ссылкой на материалы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности, которое состоялось накануне, 16 января. 

«Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 4 ст. 32.4 КоАП, предусмотрев, что конфискованные товары легкой промышленности, перечень которых устанавливается правительством, подлежат уничтожению <...>, за исключением случаев, когда <...> в отношении указанных товаров предусмотрена возможность их безвозмездной передачи <...> федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области обороны, и безвозмездной передачи указанных товаров для осуществления мер по гуманитарному реагированию федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — сказано в материалах.

Позже в пресс-службе правительства сообщили РБК, что законопроект был одобрен на заседании правкомиссии. Разработчиком законопроект был Минфин, в пресс-службе ведомства подтвердили, что такой документ был внесен на рассмотрение в правительство.

Согласно действующему законодательству, товары легкой промышленности, конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях, должны быть переданы в Росимущество для последующего уничтожения. При этом после одобрения законопроекта уже конфискованные, но еще не уничтоженные товары смогут быть переданы в Минобороны или МЧС для «использования по прямому назначению».

Ранее по теме: Госдума одобрила передачу таможенного конфиската благотворительным организациям

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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