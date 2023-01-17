Правительство поддержало передачу конфискованных вещей в МЧС и Минобороны
Правительство поддержало законопроект, согласно которому конфискованные в рамках административных дел товары легкой промышленности будут передаваться на гуманитарные цели в Минобороны и МЧС. Об этом сообщил РБК со ссылкой на материалы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности, которое состоялось накануне, 16 января.
«Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 4 ст. 32.4 КоАП, предусмотрев, что конфискованные товары легкой промышленности, перечень которых устанавливается правительством, подлежат уничтожению <...>, за исключением случаев, когда <...> в отношении указанных товаров предусмотрена возможность их безвозмездной передачи <...> федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области обороны, и безвозмездной передачи указанных товаров для осуществления мер по гуманитарному реагированию федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — сказано в материалах.
Позже в пресс-службе правительства сообщили РБК, что законопроект был одобрен на заседании правкомиссии. Разработчиком законопроект был Минфин, в пресс-службе ведомства подтвердили, что такой документ был внесен на рассмотрение в правительство.
Согласно действующему законодательству, товары легкой промышленности, конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях, должны быть переданы в Росимущество для последующего уничтожения. При этом после одобрения законопроекта уже конфискованные, но еще не уничтоженные товары смогут быть переданы в Минобороны или МЧС для «использования по прямому назначению».