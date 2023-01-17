Правительство поддержало передачу конфискованных вещей в МЧС и Минобороны

Согласно действующему законодательству, товары легкой промышленности, конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях, должны быть переданы в Росимущество для последующего уничтожения. При этом после одобрения законопроекта уже конфискованные, но еще не уничтоженные товары смогут быть переданы в Минобороны или МЧС для «использования по прямому назначению».