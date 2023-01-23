Песков: Путину доложили об уходе Мау с должности ректора РАНХиГС
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о снятии Владимира Мау с поста ректора РАНХиГС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
«Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение, которое за последнее больше чем десятилетие превратилось действительно в очень важный образовательный центр – центр повышения квалификаций и т. д. – с достаточно большим научным авторитетом», – рассказал он.
На вопрос, сможет ли назначенный врио ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров и дальше возглавлять также АНО «Россия – страна возможностей», Песков не смог ответить, указав, что это будет зависеть от самого Комиссарова.
«Сама по себе платформа тоже быстро встала на ноги и показала свою эффективность. И очень успешно и активно работает. Здесь очень важно, чтобы и то, и другое не сбавляли темпов развития, потому что и то, и другое крайне востребовано», – добавил он.
Распоряжение об освобождении Владимира Мау от должности ректора РАНХиГС премьер-министр Михаил Мишустин подписал сегодня, 23 января. Уточняется, что Мау, занимавший должность ректора Академии народного хозяйства при правительстве с 2002 г., а с 2010 г. – РАНХиГС, снят с этого поста по «собственному желанию в связи с состоянием здоровья».
Ранее Мау проходил подозреваемым по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора «Шанинки» Сергея Зуева. Мау был задержан в конце июня 2022 г., его подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Свою вину он не признавал и называл обвинения «абсурдными». В октябре 2022 г. его адвокат сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Мау.
После этого, сообщал источник «РИА Новости», Мау уехал в отпуск в Израиль и до сих пор не возвращался. В пресс-службе РАНХиГС в ноябре сообщали, что Мау ушел в ежегодный плановый отпуск, во время которого обязанности ректора исполнял Дмитрий Арефьев.