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Песков: Путину доложили об уходе Мау с должности ректора РАНХиГС

Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о снятии Владимира Мау с поста ректора РАНХиГС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение, которое за последнее больше чем десятилетие превратилось действительно в очень важный образовательный центр – центр повышения квалификаций и т. д. – с достаточно большим научным авторитетом», – рассказал он.

На вопрос, сможет ли назначенный врио ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров и дальше возглавлять также АНО «Россия – страна возможностей», Песков не смог ответить, указав, что это будет зависеть от самого Комиссарова.

«Сама по себе платформа тоже быстро встала на ноги и показала свою эффективность. И очень успешно и активно работает. Здесь очень важно, чтобы и то, и другое не сбавляли темпов развития, потому что и то, и другое крайне востребовано», – добавил он.

Ранее по теме: Владимир Мау снят с должности ректора РАНХиГС

Распоряжение об освобождении Владимира Мау от должности ректора РАНХиГС премьер-министр Михаил Мишустин подписал сегодня, 23 января. Уточняется, что Мау, занимавший должность ректора Академии народного хозяйства при правительстве с 2002 г., а с 2010 г. – РАНХиГС, снят с этого поста по «собственному желанию в связи с состоянием здоровья».

Ранее Мау проходил подозреваемым по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора «Шанинки» Сергея Зуева. Мау был задержан в конце июня 2022 г., его подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Свою вину он не признавал и называл обвинения «абсурдными». В октябре 2022 г. его адвокат сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Мау.

После этого, сообщал источник «РИА Новости», Мау уехал в отпуск в Израиль и до сих пор не возвращался. В пресс-службе РАНХиГС в ноябре сообщали, что Мау ушел в ежегодный плановый отпуск, во время которого обязанности ректора исполнял Дмитрий Арефьев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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