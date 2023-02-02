Газета
Политика

МИД Турции вызвал послов девяти стран после приостановки работы ряда консульств

Ведомости

В МИД Турции вызвали послов девяти стран после закрытия ряда генеральных консульств в Стамбуле, сообщил турецкий канал TRT Haber со ссылкой на источники в министерстве.

На встрече может быть озвучена реакция турецкого министерства на закрытие диппредставительств, говорится в сообщении. Консулы каких стран были вызваны в представительство, не уточняется.

Ранее генконсульства Великобритании, ФРГ и Нидерландов в Турции прекратили работу из-за терактов в центре города. Посольство США 30 января предупредило своих граждан об опасности таких происшествий в центре Стамбула. Ранее сегодня глава МВД Турции Сулейман Сойлу в интервью газете Hurriyet заявил, что подобные действия являются «психологической войной» против страны.

До этого отношения между Турцией и Швецией ухудшились на фоне акций сожжения Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом. 1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая сторона не одобрит заявку Швеции в НАТО из-за бездействия шведских властей по отношению к Палудану.

30 января в очередной акции с Кораном Палудан обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову и заявил, что он сделал это «по вине Чечни и ее лидера». Кадыров ответил, что это «поступок религиозного террориста», от которого «нужно освобождать здоровое общество».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных