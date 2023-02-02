МИД Турции вызвал послов девяти стран после приостановки работы ряда консульств

30 января в очередной акции с Кораном Палудан обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову и заявил, что он сделал это «по вине Чечни и ее лидера». Кадыров ответил, что это «поступок религиозного террориста», от которого «нужно освобождать здоровое общество».