МИД Турции вызвал послов девяти стран после приостановки работы ряда консульств
В МИД Турции вызвали послов девяти стран после закрытия ряда генеральных консульств в Стамбуле, сообщил турецкий канал TRT Haber со ссылкой на источники в министерстве.
На встрече может быть озвучена реакция турецкого министерства на закрытие диппредставительств, говорится в сообщении. Консулы каких стран были вызваны в представительство, не уточняется.
Ранее генконсульства Великобритании, ФРГ и Нидерландов в Турции прекратили работу из-за терактов в центре города. Посольство США 30 января предупредило своих граждан об опасности таких происшествий в центре Стамбула. Ранее сегодня глава МВД Турции Сулейман Сойлу в интервью газете Hurriyet заявил, что подобные действия являются «психологической войной» против страны.
До этого отношения между Турцией и Швецией ухудшились на фоне акций сожжения Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом. 1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая сторона не одобрит заявку Швеции в НАТО из-за бездействия шведских властей по отношению к Палудану.
30 января в очередной акции с Кораном Палудан обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову и заявил, что он сделал это «по вине Чечни и ее лидера». Кадыров ответил, что это «поступок религиозного террориста», от которого «нужно освобождать здоровое общество».