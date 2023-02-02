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СБ ООН утвердил проведение заседания 8 февраля по Украине по запросу России

Ведомости

Совет безопасности (СБ) ООН утвердил проведение заседания 8 февраля по Украине, которое ранее запросила российская делегация, передает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

«Запрошенное Россией заседание Совета безопасности ООН по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия назначено на 10 утра [18:00 мск] 8 февраля», – сказал собеседник агентства.

Постоянный представитель России при всемирной организации Дмитрий Полянский отмечал, что заседание будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия.

Ранее Германия и США объявили о поставках Киеву танков: ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2, США — 31 Abrams. Кроме того Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину. Об отправке танков Украине объявила и Великобритания.

Сегодня Путин на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, страны Запада же решили поставить их Украине, «но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных