СБ ООН утвердил проведение заседания 8 февраля по Украине по запросу России

Сегодня Путин на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, страны Запада же решили поставить их Украине, «но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».