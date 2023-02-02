СБ ООН утвердил проведение заседания 8 февраля по Украине по запросу России
Совет безопасности (СБ) ООН утвердил проведение заседания 8 февраля по Украине, которое ранее запросила российская делегация, передает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
«Запрошенное Россией заседание Совета безопасности ООН по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия назначено на 10 утра [18:00 мск] 8 февраля», – сказал собеседник агентства.
Постоянный представитель России при всемирной организации Дмитрий Полянский отмечал, что заседание будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия.
Ранее Германия и США объявили о поставках Киеву танков: ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2, США — 31 Abrams. Кроме того Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину. Об отправке танков Украине объявила и Великобритания.
Сегодня Путин на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, страны Запада же решили поставить их Украине, «но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».