Пригожин попросил Роскомнадзор проверить RTVI из-за материала о бойце ЧВК «Вагнер»

Сейчас материал с заголовком «Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК "Вагнер" рассказал о казнях бойцов «на глазах у всех» на сайте RTVI недоступен. Ранее CNN опубликовал интервью с Андреем Медведевым, который назвал себя экс-командиром отделения ЧВК «Вагнер». Тот сообщил, что ранее служил в российской армии, а затем присоединился к ЧВК «Вагнер» добровольцем. Пригожин призвал проверить RTVI за публикацию слов Медведева из материала CNN, в частности, об отсутствии у ЧВК конкретной стратегии на поле боя, превращении войск в «пушечное мясо», его желании привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и Пригожина.