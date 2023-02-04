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Пригожин попросил Роскомнадзор проверить RTVI из-за материала о бойце ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил обращения в Роскомнадзор и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить работу телеканала RTVI, сообщила пресс-служба предпринимателя. 

Как следует из текста заявлений бизнесмена, Пригожин просит проверить материал RTVI с заголовком «Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК "Вагнер" рассказал о казнях бойцов «на глазах у всех» на предмет нарушения ч. 5 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»), ст. 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия») и ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).

Как пояснили в пресс-службе, Пригожин просит РКН и генпрокурора «проверить деятельность ресурса RTVI и его сотрудников на предмет распространения недостоверной общественно значимой, клеветнической информации».

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«Под видом достоверных сведений она создает угрозу массового нарушения общественной безопасности. В случае выявления признаков нарушений действующего законодательства РФ предлагаем привлечь виновных лиц к ответственности и ограничить доступ к недостоверным материалам RTVI», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас материал с заголовком «Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК "Вагнер" рассказал о казнях бойцов «на глазах у всех» на сайте RTVI недоступен. Ранее CNN опубликовал интервью с Андреем Медведевым, который назвал себя экс-командиром отделения ЧВК «Вагнер». Тот сообщил, что ранее служил в российской армии, а затем присоединился к ЧВК «Вагнер» добровольцем. Пригожин призвал проверить RTVI за публикацию слов Медведева из материала CNN, в частности, об отсутствии у ЧВК конкретной стратегии на поле боя, превращении войск в «пушечное мясо», его желании привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и Пригожина.

16 января основатель ЧВК «Вагнер» подтвердил работу в компании задержанного в Норвегии россиянина Медведева.

«Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными», — говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных