Пригожин попросил Роскомнадзор проверить RTVI из-за материала о бойце ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил обращения в Роскомнадзор и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить работу телеканала RTVI, сообщила пресс-служба предпринимателя.
Как следует из текста заявлений бизнесмена, Пригожин просит проверить материал RTVI с заголовком «Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК "Вагнер" рассказал о казнях бойцов «на глазах у всех» на предмет нарушения ч. 5 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»), ст. 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия») и ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).
Как пояснили в пресс-службе, Пригожин просит РКН и генпрокурора «проверить деятельность ресурса RTVI и его сотрудников на предмет распространения недостоверной общественно значимой, клеветнической информации».
«Под видом достоверных сведений она создает угрозу массового нарушения общественной безопасности. В случае выявления признаков нарушений действующего законодательства РФ предлагаем привлечь виновных лиц к ответственности и ограничить доступ к недостоверным материалам RTVI», – рассказали в пресс-службе.
Сейчас материал с заголовком «Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК "Вагнер" рассказал о казнях бойцов «на глазах у всех» на сайте RTVI недоступен. Ранее CNN опубликовал интервью с Андреем Медведевым, который назвал себя экс-командиром отделения ЧВК «Вагнер». Тот сообщил, что ранее служил в российской армии, а затем присоединился к ЧВК «Вагнер» добровольцем. Пригожин призвал проверить RTVI за публикацию слов Медведева из материала CNN, в частности, об отсутствии у ЧВК конкретной стратегии на поле боя, превращении войск в «пушечное мясо», его желании привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и Пригожина.
16 января основатель ЧВК «Вагнер» подтвердил работу в компании задержанного в Норвегии россиянина Медведева.
«Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными», — говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.