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Арестович: ВСУ не удастся избежать неприятностей в ближайшие два месяца

Ведомости

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся избежать неприятностей в ближайшие два месяца, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в опубликованном на его Youtube-канале видео.

По его словам, вероятно в ближайшие два месяца ВСУ стоит ожидать «кровавой драки», похожей на ту, что была в мае-июне, когда украинские военнослужащие были отодвинуты назад под давлением российских войск. «Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям», – сказал Арестович.

19 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка, который «является одним из важных пригородов» Артемовска. На следующий день врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью».  После этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что город близок к оперативному окружению, почти все дороги для противника перекрыты.

1 февраля военный эксперт и экс-подполковник Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что российским войскам осталось пройти несколько километров для взятия в кольцо Артемовска. Также он добавил, что если украинские войска попытаются выбраться из окружения, то «для них это может обернуться катастрофой».

3 февраля Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что российские войска в результате наступательных действий на Донецком направлении заняли более выгодные позиции. 4 февраля в министерстве рассказали, что российские военнослужащие вытеснили с западных окраин поселка Двуречное Харьковской области украинских военных.

21 января Арестович заявил, что нет никаких гарантий, что украинская сторона одержит победу в конфликте с Россией. «Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных