Арестович: ВСУ не удастся избежать неприятностей в ближайшие два месяца

По его словам, вероятно в ближайшие два месяца ВСУ стоит ожидать «кровавой драки», похожей на ту, что была в мае-июне, когда украинские военнослужащие были отодвинуты назад под давлением российских войск. «Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям», – сказал Арестович.