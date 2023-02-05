Арестович: ВСУ не удастся избежать неприятностей в ближайшие два месяца
Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся избежать неприятностей в ближайшие два месяца, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в опубликованном на его Youtube-канале видео.
По его словам, вероятно в ближайшие два месяца ВСУ стоит ожидать «кровавой драки», похожей на ту, что была в мае-июне, когда украинские военнослужащие были отодвинуты назад под давлением российских войск. «Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям», – сказал Арестович.
19 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка, который «является одним из важных пригородов» Артемовска. На следующий день врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью». После этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что город близок к оперативному окружению, почти все дороги для противника перекрыты.
1 февраля военный эксперт и экс-подполковник Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что российским войскам осталось пройти несколько километров для взятия в кольцо Артемовска. Также он добавил, что если украинские войска попытаются выбраться из окружения, то «для них это может обернуться катастрофой».
3 февраля Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что российские войска в результате наступательных действий на Донецком направлении заняли более выгодные позиции. 4 февраля в министерстве рассказали, что российские военнослужащие вытеснили с западных окраин поселка Двуречное Харьковской области украинских военных.
21 января Арестович заявил, что нет никаких гарантий, что украинская сторона одержит победу в конфликте с Россией. «Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже», – сказал он.