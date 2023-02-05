В Евросоюзе напомнили Грузии о последствиях обхода санкций против России

Вместе с тем президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Россией. «Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», – говорится в опубликованном на сайте администрации главы государства заявлении.