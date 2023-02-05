В Евросоюзе напомнили Грузии о последствиях обхода санкций против России
Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям против России в авиационной сфере, сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. В своем ответе на запрос портала Netgazeti он напомнил, что санкционный режим ЕС предусматривает возможность введения ограничений против тех, кто поддерживает их обход.
Стано попросили прокомментировать возможность возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, надежду на которое ранее выразили в Москве. По его словам, ЕС знает о таких дискуссиях и призывает Тбилиси присоединиться к санкциям.
«Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции. Санкционный режим ЕС рассматривает возможность введения санкций против тех, кто участвует или поддерживает возможный обход санкций ЕС против России», — сказал Стано.
Он также подчеркнул, что из-за введенных санкций России сложно обновлять свой парк самолетов, и указал на опасность полетов. По мнению Стано, Грузия не должна допускать «опасные российские самолеты» на свою территорию. «Из-за санкций ЕС 95% российского авиапарка больше не могут модернизировать свои самолеты, что необходимо для соблюдения международных технических стандартов и стандартов безопасности», — сказал представитель внешнеполитической службы ЕС.
При этом ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что у России есть все необходимые запчасти для используемых самолетов. Кроме того, по словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, российские авиакомпании смогут использовать западные самолеты при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности вплоть до 2030 г.
В декабре 2022 г. директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар допустил возобновление прямого сообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении ее граждан, если сформируются «нужные для этого предпосылки», которые хорошо, по его словам, известны Тбилиси.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в январе выразил надежду, что прямое авиасообщение между РФ и Грузией скоро будет возобновлено. Он подчеркивал, что Грузия, как и многие другие страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует присоединиться к санкциям против России, однако способность Тбилиси противостоять этому давлению, заботясь о своих собственных интересах, вызывает уважение.
После этого председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что возобновление авиасообщения с Россией в Тбилиси будет приветствоваться, поскольку такой шаг облегчит положение граждан.
Вместе с тем президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Россией. «Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», – говорится в опубликованном на сайте администрации главы государства заявлении.
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию в июне 2019 г. Запрет распространяется и на грузинских перевозчиков. Поводом стали митинги у здания грузинского парламента в Тбилиси, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия.