Великобритания внесла 15 новых позиций в список антироссийских санкций

12 января МИД РФ дополнительно включил в «стоп-лист» 36 членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства. Такое решение было принято из-за антироссийского курса правительства Великобритании, пояснили в ведомстве. Там указали на применение британскими властями персональных санкций в отношении граждан РФ, а также проведение политики по дискредитации РФ и изоляции страны на международной арене.