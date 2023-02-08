Газета
Политика

Великобритания внесла 15 новых позиций в список антироссийских санкций

Ведомости

Великобритания расширила санкционный список по России и внесла туда 15 новых позиций, передает пресс-служба МИДа королевства.

Под ограничений попали, в частности, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов, владелец «Аэростарта» Виктор Мячин, председатель совета директоров группы компаний «Р-фарм» Алексей Репик, акционер банка «Россия» и «Национальной Медиа Группы» Светлана Кривоногих, заместитель председателя совета директоров ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» Евгений Школов.

Великобритания также ввела санкции против российских оборонных компаний, в том числе «РТ-комплекта», «Оборонлогистики», «Универсалмаша», «Топаза», российской компании-разработчика беспилотников ZALA Aero.

12 января МИД РФ дополнительно включил в «стоп-лист» 36 членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства. Такое решение было принято из-за антироссийского курса правительства Великобритании, пояснили в ведомстве. Там указали на применение британскими властями персональных санкций в отношении граждан РФ, а также проведение политики по дискредитации РФ и изоляции страны на международной арене.

В частности, отметили в МИДе, Лондон совместно с Вашингтоном разжигает русофобию, а также распространяет лживую информацию о России. Такие действия не останутся без адекватного ответа, заявили в министерстве. Там также предупредили, что поддержка неонацистского киевского режима «будет дорого стоить» Западу.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных