Великобритания внесла 15 новых позиций в список антироссийских санкций
Великобритания расширила санкционный список по России и внесла туда 15 новых позиций, передает пресс-служба МИДа королевства.
Под ограничений попали, в частности, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов, владелец «Аэростарта» Виктор Мячин, председатель совета директоров группы компаний «Р-фарм» Алексей Репик, акционер банка «Россия» и «Национальной Медиа Группы» Светлана Кривоногих, заместитель председателя совета директоров ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» Евгений Школов.
Великобритания также ввела санкции против российских оборонных компаний, в том числе «РТ-комплекта», «Оборонлогистики», «Универсалмаша», «Топаза», российской компании-разработчика беспилотников ZALA Aero.
12 января МИД РФ дополнительно включил в «стоп-лист» 36 членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства. Такое решение было принято из-за антироссийского курса правительства Великобритании, пояснили в ведомстве. Там указали на применение британскими властями персональных санкций в отношении граждан РФ, а также проведение политики по дискредитации РФ и изоляции страны на международной арене.
В частности, отметили в МИДе, Лондон совместно с Вашингтоном разжигает русофобию, а также распространяет лживую информацию о России. Такие действия не останутся без адекватного ответа, заявили в министерстве. Там также предупредили, что поддержка неонацистского киевского режима «будет дорого стоить» Западу.