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Россия закрыла въезд для 77 американцев

Ведомости

МИД РФ расширил санкции против США, запретив въезд в страну 77 гражданам, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Исходя из принципа взаимности, в «стоп-лист» в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве. Санкции коснулись не только политиков и чиновников, вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса, но и некоторых членов их семей», – говорится в заявлении.

В черный список попали, в частности, губернаторы штатов Алабама, Массачусетс, Северная Дакота, Кентукки, Орегон, Пенсильвания, Вайоминг, Гавайи и др.

В конце января США в очередной раз расширили санкции против российских граждан и компаний. В частности, ограничения коснулись вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Под санкции также попали четыре компании, принадлежащие «Интерросу» Владимира Потанина: Whiteleave Holdings, Saltcliff Trading Limited, МК «Интеррос инвест» и «Интеррос капитал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных