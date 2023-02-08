Россия закрыла въезд для 77 американцев
МИД РФ расширил санкции против США, запретив въезд в страну 77 гражданам, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Исходя из принципа взаимности, в «стоп-лист» в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве. Санкции коснулись не только политиков и чиновников, вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса, но и некоторых членов их семей», – говорится в заявлении.
В черный список попали, в частности, губернаторы штатов Алабама, Массачусетс, Северная Дакота, Кентукки, Орегон, Пенсильвания, Вайоминг, Гавайи и др.
В конце января США в очередной раз расширили санкции против российских граждан и компаний. В частности, ограничения коснулись вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Под санкции также попали четыре компании, принадлежащие «Интерросу» Владимира Потанина: Whiteleave Holdings, Saltcliff Trading Limited, МК «Интеррос инвест» и «Интеррос капитал».