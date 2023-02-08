Путин продлил срок госслужбы двум заместителям министра иностранных дел
Президент России Владимир Путин продлил на один год срок государственной службы двум заместителям министра иностранных дел - Михаилу Богданову и Александру Грушко. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«<...> Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу», – следует из документа.
Богданову 70 лет. С июня 2011 г. является замглавы российского МИДа. С 2012 г. Богданов является специальным представителем президента России по Ближнему Востоку. С 2014 г. – специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки. На сайте российского МИДа сказано, что Богданов курирует вопросы отношений России со странами Ближнего Востока и Африки, взаимодействия с российскими мусульманскими организациями, проблематику сирийского урегулирования и др.
Грушко 67 лет. Должность заместителя министра иностранных дел он занимал с 2005 по 2012 г. Эту же должность по настоящие дни Грушко вновь занял с января 2018 г. На сайте МИДа сказано, что он курирует вопросы отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.
Осенью прошлого года Путин подписал закон, который предоставляет возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству.