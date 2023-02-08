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Путин продлил срок госслужбы двум заместителям министра иностранных дел

Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил на один год срок государственной службы двум заместителям министра иностранных дел - Михаилу Богданову и Александру Грушко. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«<...> Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу», – следует из документа.

Богданову 70 лет. С июня 2011 г. является замглавы российского МИДа. С 2012 г. Богданов является специальным представителем президента России по Ближнему Востоку. С 2014 г. – специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки. На сайте российского МИДа сказано, что Богданов курирует вопросы отношений России со странами Ближнего Востока и Африки, взаимодействия с российскими мусульманскими организациями, проблематику сирийского урегулирования и др.

Грушко 67 лет. Должность заместителя министра иностранных дел он занимал с 2005 по 2012 г. Эту же должность по настоящие дни Грушко вновь занял с января 2018 г. На сайте МИДа сказано, что он курирует вопросы отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.

Осенью прошлого года Путин подписал закон, который предоставляет возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных