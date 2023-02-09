В Брянской области завершили укрепление госграницы
Укрепление государственной границы на территории Брянской области завершено, сообщил губернатор региона Александр Богомаз по итогам встречи с командующими группировкой прикрытия госграницы в своем Telegram-канале.
«Командующие высоко оценили выполнение поставленных задач, отметили значительный вклад Брянской области в материально-техническое обеспечение войск, дислоцирующихся на территории регион», – написал он.
Проделанная работа по строительству защитных сооружений и опорных пунктов также получила высокую оценку от командования ВС России, добавил глава региона.
Неделю назад секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, посетивший участок госграницы в Брянской области, назвал полученный регионом опыт по ее укреплению передовым. «В сверхсжатые сроки укрепили границу – мышь не проскочит», – заявил он тогда.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. В настоящее время в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. 3 февраля его сделали бессрочным. Кроме того, в регионе введен режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 г.