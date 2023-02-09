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В Брянской области завершили укрепление госграницы

Ведомости

Укрепление государственной границы на территории Брянской области завершено, сообщил губернатор региона Александр Богомаз по итогам встречи с командующими группировкой прикрытия госграницы в своем Telegram-канале.

«Командующие высоко оценили выполнение поставленных задач, отметили значительный вклад Брянской области в материально-техническое обеспечение войск, дислоцирующихся на территории регион», – написал он.

Проделанная работа по строительству защитных сооружений и опорных пунктов также получила высокую оценку от командования ВС России, добавил глава региона.

Неделю назад секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, посетивший участок госграницы в Брянской области, назвал полученный регионом опыт по ее укреплению передовым. «В сверхсжатые сроки укрепили границу – мышь не проскочит», – заявил он тогда.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. В настоящее время в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. 3 февраля его сделали бессрочным. Кроме того, в регионе введен режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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