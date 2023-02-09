В Брянской области обломки сбитого беспилотника упали на строящийся дом

3 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по территории этого же округа, системе ПВО удалось перехватить все четыре ракеты, сообщал Богомаз. В начале месяца губернатор отмечал, что с начала спецоперации Брянская область подверглась обстрелам более 270 раз, в результате чего погибли четыре человека и 22 получили ранения. За причиненный ущерб, как сообщил брянский губернатор, из местного бюджета была оказана помощь в размере 4,4 млн руб.