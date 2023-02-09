В Брянской области обломки сбитого беспилотника упали на строящийся дом
Обломки сбитого в Брянском районе беспилотника упали на строящийся дом, сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«По уточненным данным, в результате отраженной атаки в Брянском районе обломки БПЛА упали на строящийся дом...Специальная комиссия оценит разрушения, владельцу домовладения будет возмещен ущерб», – написал он.
Всего Богомаз сегодня сообщил о двух атаках ВСУ. В ходе первой из них ночью была атакована девятью БПЛА территория Стародубского муниципального округа, все дроны были сбиты системой ПВО. Позднее губернатор сообщил об атаке еще одного беспилотника, он был сбит над Брянским районом. В результате обеих атак никто не пострадал.
3 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по территории этого же округа, системе ПВО удалось перехватить все четыре ракеты, сообщал Богомаз. В начале месяца губернатор отмечал, что с начала спецоперации Брянская область подверглась обстрелам более 270 раз, в результате чего погибли четыре человека и 22 получили ранения. За причиненный ущерб, как сообщил брянский губернатор, из местного бюджета была оказана помощь в размере 4,4 млн руб.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. В настоящее время в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. 3 февраля его сделали бессрочным. Кроме того, в регионе введен режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 г.