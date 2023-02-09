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В Брянской области обломки сбитого беспилотника упали на строящийся дом

Ведомости

Обломки сбитого в Брянском районе беспилотника упали на строящийся дом, сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«По уточненным данным, в результате отраженной атаки в Брянском районе обломки БПЛА упали на строящийся дом...Специальная комиссия оценит разрушения, владельцу домовладения будет возмещен ущерб», – написал он.

Всего Богомаз сегодня сообщил о двух атаках ВСУ. В ходе первой из них ночью была атакована девятью БПЛА территория Стародубского муниципального округа, все дроны были сбиты системой ПВО. Позднее губернатор сообщил об атаке еще одного беспилотника, он был сбит над Брянским районом. В результате обеих атак никто не пострадал.

3 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по территории этого же округа, системе ПВО удалось перехватить все четыре ракеты, сообщал Богомаз. В начале месяца губернатор отмечал, что с начала спецоперации Брянская область подверглась обстрелам более 270 раз, в результате чего погибли четыре человека и 22 получили ранения. За причиненный ущерб, как сообщил брянский губернатор, из местного бюджета была оказана помощь в размере 4,4 млн руб.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. В настоящее время в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. 3 февраля его сделали бессрочным. Кроме того, в регионе введен режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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