В Брянской области отразили атаку украинских дронов
ВСУ атаковали один из муниципальных округов Брянской области беспилотниками, все они были сбиты российской системой ПВО, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять», – написал он.
В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, добавил глава региона.
3 февраля нанесли ракетный удар по территории этого же округа, системе ПВО удалось перехватить все четыре ракеты, сообщал Богомаз. В начале месяца губернатор отмечал, что с начала спецоперации Брянская область подверглась обстрелам более 270 раз, в результате чего погибли четыре человека и 22 получили ранения. За причиненный ущерб, как сообщил брянский губернатор, из местного бюджета была оказана помощь в размере 4,4 млн руб.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. В настоящее время в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. 3 февраля его сделали бессрочным. Кроме того, в регионе введен режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 г.