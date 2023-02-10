Макрон допустил лишение Путина ордена Почетного легиона
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может лишить президента России Владимира Путина высшего звания кавалера ордена Почетного легиона. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.
Макрон назвал вопрос об исключении из легиона президента РФ «символическим, но важным вопросом». «Это не решение, которое я принял сегодня», – уточнил французский президент.
Звание кавалера большого креста ордена Почетного легиона Путин получил в 2006 г. от президента страны Жака Ширака. Орден считается самым высоким званием, которое президент Франции может дать своему зарубежному коллеге. Путин – единственный россиянин, удостоенный такого звания.
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский также получил орден Почетного легиона. «Дань уважения Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваше мужество и целеустремленность», — написал Макрон в своем аккаунте Twitter после церемонии.