Макрон допустил лишение Путина ордена Почетного легиона

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский также получил орден Почетного легиона. «Дань уважения Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваше мужество и целеустремленность», — написал Макрон в своем аккаунте Twitter после церемонии.