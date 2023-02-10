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Макрон допустил лишение Путина ордена Почетного легиона

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может лишить президента России Владимира Путина высшего звания кавалера ордена Почетного легиона. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

Макрон назвал вопрос об исключении из легиона президента РФ «символическим, но важным вопросом». «Это не решение, которое я принял сегодня», – уточнил французский президент.

Звание кавалера большого креста ордена Почетного легиона Путин получил в 2006 г. от президента страны Жака Ширака. Орден считается самым высоким званием, которое президент Франции может дать своему зарубежному коллеге. Путин – единственный россиянин, удостоенный такого звания.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский также получил орден Почетного легиона. «Дань уважения Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваше мужество и целеустремленность», — написал Макрон в своем аккаунте Twitter после церемонии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных