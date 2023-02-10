В Кремле прокомментировали возможное лишение Путина французского ордена
Лишение президента России Владимира Путина высшего звания кавалера ордена Почетного легиона вряд ли станет для главы государства проблемой и повлияет на общение с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Оно [общение] действительно не сильно интенсивное. Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина, и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России», – сказал он.
Ранее сегодня Макрон заявил, что может лишить Путина высшего звания кавалера ордена Почетного легиона. Это звание глава государства получил в 2006 г. от президента Франции Жака Ширака. Орден считается самым высоким званием, которое президент Франции может дать своему зарубежному коллеге. Путин – единственный россиянин, удостоенный такого звания.
Накануне, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский также получил орден Почетного легиона. «Дань уважения Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваше мужество и целеустремленность», — написал Макрон в своем аккаунте Twitter после церемонии.