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В Кремле прокомментировали возможное лишение Путина французского ордена

Ведомости

Лишение президента России Владимира Путина высшего звания кавалера ордена Почетного легиона вряд ли станет для главы государства проблемой и повлияет на общение с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Оно [общение] действительно не сильно интенсивное. Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина, и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России», – сказал он.

Ранее сегодня Макрон заявил, что может лишить Путина высшего звания кавалера ордена Почетного легиона. Это звание глава государства получил в 2006 г. от президента Франции Жака Ширака. Орден считается самым высоким званием, которое президент Франции может дать своему зарубежному коллеге. Путин – единственный россиянин, удостоенный такого звания.

Накануне, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский также получил орден Почетного легиона. «Дань уважения Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваше мужество и целеустремленность», — написал Макрон в своем аккаунте Twitter после церемонии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных