В Тульской области выделят жилищные сертификаты нуждающимся мобилизованным
Мобилизованные и добровольцы из Тульской области, принимающие участие в спецоперации на Украине и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий до 21 сентября 2022 г., смогут получить единовременные выплаты на покупку жилья. Соответствующий указ подписал губернатор региона Алексей Дюмин, передает ТАСС.
Отмечается, что размер выплат будет зависеть от числа членов семьи, которые стоят вместе с участниками СВО на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При этом в пресс-службе добавили, что оплачиваться будет полная стоимость квартиры.
Порядок предоставления выплат будет утвержден региональным министерством труда до 1 марта, подпадающие под действие указа граждане должны обратиться в управление социальной защиты населения Тульской области или МФЦ.
С 21 сентября по конец октября 2022 г. в России шла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано порядка 300 000 граждан РФ. Для мобилизованных разработали ряд мер поддержки. В частности, за призванными работниками сохраняются их рабочие места. Данные поправки в Трудовой кодекс Госдума приняла 27 сентября 2022 г. 3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в ВС РФ.