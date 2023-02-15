В США сообщили о перехвате четырех российских самолетов вблизи Аляски

В группу российских воздушных судов входили Су-35 и Ту-95МС, уточнили в ведомстве. Отмечается, что самолеты не нарушили воздушное пространство США и Канады. Пролеты российских судов вблизи Аляски происходят регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация, добавили в NORAD.