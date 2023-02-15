В США сообщили о перехвате четырех российских самолетов вблизи Аляски
Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) 13 февраля обнаружило и перехватило четырех российских самолета вблизи Аляски 13 февраля. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.
«NORAD обнаружило, отследило, идентифицировало и провело сопровождение четырех российских самолетов, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски 13 февраля», — сказано в заявлении.
В группу российских воздушных судов входили Су-35 и Ту-95МС, уточнили в ведомстве. Отмечается, что самолеты не нарушили воздушное пространство США и Канады. Пролеты российских судов вблизи Аляски происходят регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация, добавили в NORAD.
Там также подчеркнули, что не связывают полет самолетов «с недавними операциями NORAD и Северного командования ВС США» из-за обнаруженных объектов в воздушном пространстве Северной Америки за последние две недели.
14 февраля Минобороны РФ сообщило о плановом полете двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря, их сопровождали два самолета Су-30. В Беринговом море проходит водная граница между Россией и США.
В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Там добавили, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.