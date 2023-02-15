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В США сообщили о перехвате четырех российских самолетов вблизи Аляски

Ведомости

Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) 13 февраля обнаружило и перехватило четырех российских самолета вблизи Аляски 13 февраля. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter. 

«NORAD обнаружило, отследило, идентифицировало и провело сопровождение четырех российских самолетов, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски 13 февраля», — сказано в заявлении.

В группу российских воздушных судов входили Су-35 и Ту-95МС, уточнили в ведомстве. Отмечается, что самолеты не нарушили воздушное пространство США и Канады. Пролеты российских судов вблизи Аляски происходят регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация, добавили в NORAD. 

Там также подчеркнули, что не связывают полет самолетов «с недавними операциями NORAD и Северного командования ВС США» из-за обнаруженных объектов в воздушном пространстве Северной Америки за последние две недели.   

14 февраля Минобороны РФ сообщило о плановом полете двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря, их сопровождали два самолета Су-30. В Беринговом море проходит водная граница между Россией и США.

В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Там добавили, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных