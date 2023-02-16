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В Китае заявили о «потере дара речи» западными СМИ после статьи о «Северных потоках»

Ведомости

В МИД Китая заявили, что западные СМИ спекулировали на тему виновника взрывов «Северных потоков», но после публикации расследования лауреата Пулитцеровской премии журналиста Сеймура Херша – «потеряли дар речи». Об этом сообщил официальный представитель министерства Ван Вэньбинь на брифинге, пишет ТАСС.

«Когда был опубликован подробный доклад американского журналиста-расследователя Херша, эти СМИ, которые всегда пропагандировали свободу, профессионализм и справедливость, коллективно потеряли дар речи», – сказал он. 

8 февраля Херш опубликовал статью-расследование взрыва на «Северных потоках», в котором заявил о причастности к подрыву спецслужбы Норвегии и США. По мнению журналиста, водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2». Позже журналист уточнил, что, по его мнению, американские власти сделали это для того, чтобы Германия не отказалась от поддержки Украины из-за дешевого газа.

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В Москве обратили внимание на расследование журналиста. В частности, 16 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал иностранную прессу провести расследование деталей статьи о подрыве газопроводов. Посольство России в США в свою очередь призвало американские власти доказать собственную непричастность к подрывам трубопроводов. «Соединенным Штатам, претендующим на роль источника «истины в последней инстанции», не помешало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к делу», – сказал пресс-секретарь дипмиссии Игорь Гиренко.

Инцидент на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих газопроводах были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Изначально Россия совместно с Данией и Швецией договорились провести совместное расследование, но позже от этой идеи отказались. Швеция уже завершила расследование, но имена ответственных за произошедшее не были названы.

Ранее по теме: Журналист Херш заявил о причастности США к подрыву «Северных потоков»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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