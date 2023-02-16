В Китае заявили о «потере дара речи» западными СМИ после статьи о «Северных потоках»

Инцидент на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих газопроводах были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Изначально Россия совместно с Данией и Швецией договорились провести совместное расследование, но позже от этой идеи отказались. Швеция уже завершила расследование, но имена ответственных за произошедшее не были названы.