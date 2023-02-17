Небензя назвал отказ Киева от минских соглашений трагедией для Украины
Отказ политического руководства Украины от выполнения минских соглашений оказался трагедией для страны, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Отказ от выполнения минских соглашений оказался трагедией для Украины, произошедшей из-за преступной политики украинского руководства, подзуживаемого коллективным Западом. Уверены, что украинский народ еще даст этому преступлению свою оценку», – рассказал он.
С таким заявлением Небензя выступил на заседании Совбеза ООН, созванном РФ в связи с годовщиной резолюции СБ, утвердившей комплекс мер по выполнению минских соглашений.
Дипломат также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский смог победить на президентских выборах в 2019 г., поскольку обещал избирателям национальный диалог, защиту русского языка и межнациональное согласие. Позднее же он, по мнению Небензи, «позабыл» свои обещания в «угоду геополитическим амбициям Запада».
Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции.
7 декабря 2022 г. экс-канцлер ФРГ Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время». В конце декабря слова Меркель подтвердил и бывший президент Франции Франсуа Олланд, который принимал участие в подписании договоренностей.
Ранее 16 февраля экс-помощник президента Владислав Сурков отрицательно ответил на вопрос, исходил ли при работе над минскими соглашениями из того, что они должны быть выполнены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что на этапе подготовки минских соглашений Москва сохраняла оптимизм и надеялась достичь урегулирования. Пессимизм появился уже на заключительной стадии переговоров, отметил он.