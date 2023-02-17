Небензя назвал отказ Киева от минских соглашений трагедией для Украины

Ранее 16 февраля экс-помощник президента Владислав Сурков отрицательно ответил на вопрос, исходил ли при работе над минскими соглашениями из того, что они должны быть выполнены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что на этапе подготовки минских соглашений Москва сохраняла оптимизм и надеялась достичь урегулирования. Пессимизм появился уже на заключительной стадии переговоров, отметил он.