Путин присвоил 53-й зенитной бригаде наименование гвардейской

По данным сайта Минобороны РФ, 53 зенитная ракетная бригада была сформирована 1 октября 1967 г. на базе 268 отдельного зенитного ракетного полка. В 1986 г. бригада перевооружена на ЗРК «Бук». С 1 сентября 2010 г. подразделение выполняет боевые задачи в составе Западного военного округа.