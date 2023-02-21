Путин присвоил 53-й зенитной бригаде наименование гвардейской
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 53-й зенитной ракетной бригаде почетного наименования «гвардейская», такой указ опубликован на портале правовой информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – говорится в документе.
Теперь это подразделение должно будет именоваться 53-я гвардейская зенитная ракетная бригада.
По данным сайта Минобороны РФ, 53 зенитная ракетная бригада была сформирована 1 октября 1967 г. на базе 268 отдельного зенитного ракетного полка. В 1986 г. бригада перевооружена на ЗРК «Бук». С 1 сентября 2010 г. подразделение выполняет боевые задачи в составе Западного военного округа.