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Путин присвоил 53-й зенитной бригаде наименование гвардейской

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 53-й зенитной ракетной бригаде почетного наименования «гвардейская», такой указ опубликован на портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – говорится в документе.

Теперь это подразделение должно будет именоваться 53-я гвардейская зенитная ракетная бригада.

По данным сайта Минобороны РФ, 53 зенитная ракетная бригада была сформирована 1 октября 1967 г. на базе 268 отдельного зенитного ракетного полка. В 1986 г. бригада перевооружена на ЗРК «Бук». С 1 сентября 2010 г. подразделение выполняет боевые задачи в составе Западного военного округа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных