В Кремле назвали нелогичными и абсурдными санкционные списки ЕС
Новые санкционные списки Евросоюза сформированы нелогично, а в некоторых случаях и абсурдно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Видно, что у них наблюдается дефицит объектов для санкционирования. Этим объясняются нелогичные включения тех или иных физических или юридических лиц», – рассказал он.
Песков обратил внимание на то, что под санкции попал не только хирург Леонид Рошаль, но и, например, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая занимается и вопросами обмена военнопленных.
«Все это, конечно же, абсурдно. Видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, людей, совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки», – считает Песков.
По его оценке, в эти списки включают состоявшихся людей, которым это «не доставит никакого дискомфорта».
25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в числе которых ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц. Помимо Москальковой и Рошаля в новый пакет санкций включили председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерия Фадеева и других членов СПЧ. Как заявила сама омбудсмен, введение этих санкций является «еще одним свидетельством бессилия США и стран ЕС, их заинтересованности в эскалации конфликта». По ее словам, включением в санкционные списки европейские страны отказали ей в праве доносить правозащитную позицию России и бороться за права соотечественников.
Под ограничения ЕС попали также глава Россотрудничества Евгений Примаков, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов, замгендиректора «Национальной медиа группы» Александр Акопов, главред «России 24» Евгений Бекасов, бывший глава «Мотор сич» Вячеслав Богуслаев и др. Также в черный список попали четыре сенатора от новых регионов – Ольга Бас, Константин Басюк, Дмитрий Ворона и Дарья Лантратова, четыре депутата Госдумы – Татьяна Ларионова, Олег Михайлов, Зелимхан Муцоев и Владимир Павлов.
Также под ограничения попали Служба внешней разведки России (СВР), МЧС ДНР, Фонд национального благосостояния России (ФНБ), Российская национальная перестраховочная компания, несколько производственный компаний, таких как НПО «Аврора», КБ «Аметист», Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова, ЦНИИ «Электроприбор», группа «ГАЗ», ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, ФГУП «Атомфлот». В санкционный список внесены три российских финкомпании – Альфа-банк, Росбанк, «Тинькофф банк» и медиа – медиагруппа «Патриот», МИА «Россия сегодня» и Sputnik.