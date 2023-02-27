В Кремле назвали нелогичными и абсурдными санкционные списки ЕС

25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в числе которых ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц. Помимо Москальковой и Рошаля в новый пакет санкций включили председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерия Фадеева и других членов СПЧ. Как заявила сама омбудсмен, введение этих санкций является «еще одним свидетельством бессилия США и стран ЕС, их заинтересованности в эскалации конфликта». По ее словам, включением в санкционные списки европейские страны отказали ей в праве доносить правозащитную позицию России и бороться за права соотечественников.