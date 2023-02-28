Столтенберг заявил об отсутствии пути назад в отношениях между НАТО и Россией
Дороги назад в отношениях России и НАТО нет. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на саммите Samak в Финляндии.
«Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Столтенберга, страны НАТО должны увеличивать поддержку Украины, несмотря на возможные риски. «Теперь не существует вариантов без риска [эскалации]. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск [для НАТО], если президент Путин победит на Украине», — заключил он.
Генсек подчеркнул, что победа России в спецоперации может привести к ослаблению самого Североатлантического альянса. Столтенберг также выразил озабоченность вопросом поставок китайской военной помощи России.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать военную помощь Киеву.
Российские власти неоднократно обвиняли западные страны в эскалации ситуации на Украине. В частности, 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. По его словам, целью Запада является нанести стратегическое поражение России.