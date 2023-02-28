Столтенберг заявил об отсутствии пути назад в отношениях между НАТО и Россией

По словам Столтенберга, страны НАТО должны увеличивать поддержку Украины, несмотря на возможные риски. «Теперь не существует вариантов без риска [эскалации]. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск [для НАТО], если президент Путин победит на Украине», — заключил он.