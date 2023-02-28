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Столтенберг заявил об отсутствии пути назад в отношениях между НАТО и Россией

Ведомости

Дороги назад в отношениях России и НАТО нет. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на саммите Samak в Финляндии. 

«Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

По словам Столтенберга, страны НАТО должны увеличивать поддержку Украины, несмотря на возможные риски. «Теперь не существует вариантов без риска [эскалации]. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск [для НАТО], если президент Путин победит на Украине», — заключил он. 

Генсек подчеркнул, что победа России в спецоперации может привести к ослаблению самого Североатлантического альянса. Столтенберг также выразил озабоченность вопросом поставок китайской военной помощи России. 

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать военную помощь Киеву.

Российские власти неоднократно обвиняли западные страны в эскалации ситуации на Украине. В частности, 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. По его словам, целью Запада является нанести стратегическое поражение России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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