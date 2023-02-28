В Пентагоне не исключили, что конфликт на Украине продлится еще три года

«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — сказал он, отвечая на вопрос, сколько еще пакетов военной помощи может потребоваться Киеву (цитата по «РИА Новости»).