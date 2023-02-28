В Пентагоне не исключили, что конфликт на Украине продлится еще три года
Конфликт на Украине может продолжаться в течение следующих трех лет. Такое заявление сделал заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль в ходе слушаний в конгрессе США.
«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — сказал он, отвечая на вопрос, сколько еще пакетов военной помощи может потребоваться Киеву (цитата по «РИА Новости»).
Каль также выразил надежду, что конгресс поддержит дальнейшее выделение средств на помощь Украине. Замминистра обороны напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Он также отметил зависимость Украины от военной помощи США. По его словам, в случае отказа от поставок вооружения Украине «баланс изменится в пользу России».
Ранее прогнозы по срокам достижения целей спецоперации России на Украине давали основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Пригожин заявил, что установление контроля над Донбассом займет «годика полтора-два». Кадыров же считает, что спецоперация завершится до конца 2023 г.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские власти ранее неоднократно обвиняли США в накачивании Украины оружием и желании затянуть конфликт. В начале декабря 2022 г. Путин заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине будет непростым и длительным.
21 февраля глава государства в ходе послания Федеральному собранию отметил, что Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. По его словам, целью является нанести стратегическое поражение России.