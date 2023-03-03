В МИДе заявили, что Киев продолжает планировать захват Крыма

В начале февраля сообщалось, что МВД Украины приступило к формированию штурмовых бригад из военных, пограничников и полицейских для захвата Крыма и Донбасса. Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что безопасность Крыма обеспечена надежно. Представитель Кремля отмечал, что Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается. Также летом прошлого года пресс-секретарь говорил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.