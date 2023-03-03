В МИДе заявили, что Киев продолжает планировать захват Крыма
Киев продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России об украинском кризисе.
«Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан. На днях ст. заместитель госсекретаря США В. Нуланд [Виктория] на мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в российском Крыму "легитимными целями" для Украины. Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на "крымской кампании" к предстоящим выборам», – следует из сообщения российского внешнеполитического ведомства.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные предотвратили попытку проведения украинской стороной массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова.
В начале февраля сообщалось, что МВД Украины приступило к формированию штурмовых бригад из военных, пограничников и полицейских для захвата Крыма и Донбасса. Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что безопасность Крыма обеспечена надежно. Представитель Кремля отмечал, что Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается. Также летом прошлого года пресс-секретарь говорил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».