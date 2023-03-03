США ввели санкции в отношении шести россиян
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении шести граждан России, сообщается на сайте министерства финансов страны.
В черный список Управления по контролю за иностранными активами минфина США (SDN OFAC) попали заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко, судья Басманного суда Елена Ленская, следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин и др.
Ограничения в отношении граждан России введены в рамках так называемого «закона Магнитского».
9 февраля Великобритания и США ввели санкции в отношении семерых россиян, которые якобы причастны к хакерской деятельности. Уточнялось, что они якобы были связаны с разработкой или распространением ряда программ-вымогателей в Великобритании и США, которые представляют угрозу национальной безопасности первого уровня. Им запрещен въезд в обе страны, а их активы были заморожены.