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США ввели санкции в отношении шести россиян

Ведомости

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении шести граждан России, сообщается на сайте министерства финансов страны.

В черный список Управления по контролю за иностранными активами минфина США (SDN OFAC) попали заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко, судья Басманного суда Елена Ленская, следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин и др.

Ограничения в отношении граждан России введены в рамках так называемого «закона Магнитского».

9 февраля Великобритания и США ввели санкции в отношении семерых россиян, которые якобы причастны к хакерской деятельности. Уточнялось, что они якобы были связаны с разработкой или распространением ряда программ-вымогателей в Великобритании и США, которые представляют угрозу национальной безопасности первого уровня. Им запрещен въезд в обе страны, а их активы были заморожены.

Ранее по теме: Великобритания и США ввели санкции против семерых россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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