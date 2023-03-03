США ввели санкции в отношении шести россиян

9 февраля Великобритания и США ввели санкции в отношении семерых россиян, которые якобы причастны к хакерской деятельности. Уточнялось, что они якобы были связаны с разработкой или распространением ряда программ-вымогателей в Великобритании и США, которые представляют угрозу национальной безопасности первого уровня. Им запрещен въезд в обе страны, а их активы были заморожены.