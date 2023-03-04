Посольство России обвинило Великобританию в фабрикации инцидента в Солсбери

В 2006 г. Скрипаль был осужден на 13 лет колонии строгого режима за государственную измену. По данным следствия, на протяжении девяти лет он работал на британскую разведку. В 2010 г. экс-полковник ГРУ был помилован указом занимавшего в тот момент пост президента России Дмитрия Медведева. В итоге Скрипаль уехал в Великобританию, сохранив российское гражданство.