Посольство России обвинило Великобританию в фабрикации инцидента в Солсбери
Великобритания сфабриковала химический инцидент в Солсбери с целью подготовки к конфронтации с Россией, за пять лет британские власти так и не установили истинные обстоятельства случившегося с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, заявило посольство РФ в Великобритании.
Комментарий диппредставительства опубликован в связи с пятой годовщиной инцидента в Солсбери, говорится в сообщении. По мнению посольства, с тех пор ситуация вокруг предполагаемого отравления Скрипалей превратилась в «один из элементов всеобъемлющего антироссийского курса Лондона».
«Очевидно, что события 2018 г. были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России», – заявили в посольстве.
Как утверждает российская сторона, британские власти «сфабриковали химинцидент» в Солсбери, чтобы начать готовить своих граждан и союзников к «конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость». Посольство также подготовило сборник об инциденте «Salisbury: Five Years of Unanswered Questions», где изложены «российские подходы и предпринимавшиеся МИД России шаги».
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 г. После лечения их отправили в секретное убежище. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в применении вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Кремль обвинения отвергает, называя их бездоказательными.
21 сентября 2021 г. полиция Лондона также сообщила о заочном предъявлении обвинения россиянину Денису Сергееву в заговоре с целью убийства, покушении на убийство Скрипалей и полицейского Ника Бейли, причинении всем троим тяжкого вреда здоровью, а также в хранении и применении химического оружия, запрещенного соответствующей конвенцией. После этого директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал ложью заявление Лондона о наличии третьего подозреваемого россиянина в деле о предполагаемом отравлении.
В 2006 г. Скрипаль был осужден на 13 лет колонии строгого режима за государственную измену. По данным следствия, на протяжении девяти лет он работал на британскую разведку. В 2010 г. экс-полковник ГРУ был помилован указом занимавшего в тот момент пост президента России Дмитрия Медведева. В итоге Скрипаль уехал в Великобританию, сохранив российское гражданство.