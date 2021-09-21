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Посольство России назвало «смехотворными» новые данные Лондона по делу Скрипалей

Ведомости

В посольстве России в Великобритании заявили, что новая информация о подозреваемом в деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «смехотворна».

«Подобно прошлым обвинениям, сделанным в ходе данного «расследования», конкретных фактов, которые свидетельствовали бы о причастности этого человека к событиям 2018 г., не предъявлено ни общественности, ни тем более российской стороне. А попытка представить информацию о прибытии и выезде некоего лица с территории Великобритании в те или иные дни марта 2018 г. в качестве «вновь открывшегося обстоятельства» выглядит и вовсе смехотворно», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В посольстве отметили, что Россия в ходе встречи в МИД Великобритании выразила категорическое неприятие продемонстрированного Скотленд-Ярдом подхода к установлению истины, а также призвала британскую сторону предоставить официальные материалы расследования. Российская сторона «продолжает настаивать на получении информации о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей», добавили в посольстве.

Ранее полиция Великобритании назвала россиянина Дениса Сергеева, который использовал псевдоним Сергей Федотов, третьим подозреваемым в предполагаемом отравлении Скрипалей. Сергеев также якобы связан с российской военной разведкой, заявили в полиции.

Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. По версии британской полиции, они были отравлены смертельным нервно-паралитическим веществом «Новичок». Юлию Скрипаль выписали из больницы месяц спустя после событий в начале марта, спецслужбы отправили ее в секретное убежище, где еще через месяц к ней присоединился отец.

Ранее по теме: Британская полиция назвала третьего подозреваемого по «делу Скрипалей»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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