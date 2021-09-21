Посольство России назвало «смехотворными» новые данные Лондона по делу Скрипалей
В посольстве России в Великобритании заявили, что новая информация о подозреваемом в деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «смехотворна».
«Подобно прошлым обвинениям, сделанным в ходе данного «расследования», конкретных фактов, которые свидетельствовали бы о причастности этого человека к событиям 2018 г., не предъявлено ни общественности, ни тем более российской стороне. А попытка представить информацию о прибытии и выезде некоего лица с территории Великобритании в те или иные дни марта 2018 г. в качестве «вновь открывшегося обстоятельства» выглядит и вовсе смехотворно», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
В посольстве отметили, что Россия в ходе встречи в МИД Великобритании выразила категорическое неприятие продемонстрированного Скотленд-Ярдом подхода к установлению истины, а также призвала британскую сторону предоставить официальные материалы расследования. Российская сторона «продолжает настаивать на получении информации о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей», добавили в посольстве.
Ранее полиция Великобритании назвала россиянина Дениса Сергеева, который использовал псевдоним Сергей Федотов, третьим подозреваемым в предполагаемом отравлении Скрипалей. Сергеев также якобы связан с российской военной разведкой, заявили в полиции.
Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. По версии британской полиции, они были отравлены смертельным нервно-паралитическим веществом «Новичок». Юлию Скрипаль выписали из больницы месяц спустя после событий в начале марта, спецслужбы отправили ее в секретное убежище, где еще через месяц к ней присоединился отец.