Посольство России назвало «смехотворными» новые данные Лондона по делу Скрипалей

«Подобно прошлым обвинениям, сделанным в ходе данного «расследования», конкретных фактов, которые свидетельствовали бы о причастности этого человека к событиям 2018 г., не предъявлено ни общественности, ни тем более российской стороне. А попытка представить информацию о прибытии и выезде некоего лица с территории Великобритании в те или иные дни марта 2018 г. в качестве «вновь открывшегося обстоятельства» выглядит и вовсе смехотворно», — говорится в сообщении посольства в Facebook.