Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ приграничных территорий
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Глушковского района Курской области, после чего без света остались два поселка, повреждения сейчас устаняют, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Глава Курской области уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.
«В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет. Ремонтные бригады приступают к устранению повреждений», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
2 марта в Курской области сообщили об усилении мер безопасности на границе с Украиной. Такое решение было принято на фоне проникновения в Брянскую область группы украинских диверсантов, которая открыла огонь по автомобилю. В результате произошедшего погибли два человека, пострадал ребенок.
В начале февраля в Курской области установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.