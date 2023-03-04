Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ приграничных территорий

2 марта в Курской области сообщили об усилении мер безопасности на границе с Украиной. Такое решение было принято на фоне проникновения в Брянскую область группы украинских диверсантов, которая открыла огонь по автомобилю. В результате произошедшего погибли два человека, пострадал ребенок.