Комитет ГД поддержал запрет на усыновление гражданами из недружественных стран
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин рекомендовал принять в первом чтении проект закона о запрете гражданам недружественных государств усыновлять детей из России. Документ внесли в Госдуму в августе 2022 г.
Как уточняет ТАСС, решение комитета появилось 4 марта в думской электронной базе. Совету Госдумы предложат включить инициативу в проект порядка работы палаты на 15 марта для рассмотрения в первом чтении.
«Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей решил рекомендовать Государственной думе принять проект федерального закона <...> "О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации", – отмечается в документе.
Законопроект о запрете гражданам недружественных стран усыновлять детей из России внесли в Госдуму в августе 2022 г. Его авторами стали депутаты от всех партий, кроме «Единой России». В пояснительной записке авторы говорят о том, что в 2021 г. у иностранных усыновителей находилось 17 498, а у россиян – 455 866 детей-сирот. Авторы документа сочли, что усыновление российских сирот гражданами «недружественных» государств «не отвечает национальным интересам» страны.
При этом в пояснительной записке сказано, что законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления и не исключает партнерства с иностранными государствами по всем вопросам, касающимся детей, которые уже переданы на усыновление иностранным гражданам.
В январе Минпросвещения предложило отложить законопроект, сообщил статс-секретарь – заместитель главы ведомства Андрей Корнеев на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. По его словам, ведомство было назначено ответственным за подготовку отзыва на законодательную инициативу. «Идея, заложенная в законопроекте, безусловно, министерством поддерживается. Это иначе быть не могло, потому что министерство планомерно выступает за приоритет усыновления гражданами РФ», — подчеркнул Корнеев.
Вместе с тем он отметил, что сейчас у России заключено четыре международных договора по усыновлению с Испанией, Францией и Италией (они ратифицированы), а также с Израилем (соглашение не ратифицировано федеральным законом). Принятие же нового закона и денонсация этих четырех договоров может привести к тому, что Россия потеряет возможность сопровождать уже усыновленных детей за рубежом.
Правительство утвердило перечень иностранных государств, «совершающих недружественные действия» в отношении РФ, ее граждан или юрлиц в мае 2021 г. В список вошли только США и Чехия. В марте 2022 г. перечень на фоне начала СВО на Украине впервые был расширен, сейчас в нем 49 государств.