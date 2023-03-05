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МВД объявило в розыск одного из возможных участников диверсии в Брянской области

Ведомости

Карточка одного из предполагаемых участников нападения на села в Брянской области появилась в базе розыска МВД, на это обратило внимание «РИА Новости». 

Как следует из базы данных, по одной из статей УК разыскивается 34-летний россиянин Илья Богданов. По данным агентства, этот же человек состоит в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Как сообщал сайт «Страна.ua», Илья Богданов – бывший офицер ФСБ, который несколько лет назад уехал на Украину и вступил в ВСУ. Мужчину также распознали на видео, которое опубликовал после диверсии в Брянской области Telegram-канал «Русского добровольческого корпуса». Его участники записали несколько обращений на фоне почты и фельдшерского пункта, развернув флаг РДК. Среди них был Богданов, который также одним из первых разместил записи боевиков у себя в соцсетях, отмечает «Коммерсантъ».

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2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, в селе Любечане они открыли огонь по машине. В результате погибли два человека. По данным ФСБ, группу украинских диверсантов «выдавили» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Вечером глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что у села Сушаны на мине подорвался автомобиль Росгвардии, трое силовиков получили осколочные ранения. 

Президент РФ Владимир Путин назвал нападение на Брянскую область терактом и подчеркнул, что диверсанты стреляли по гражданской машине, хотя видели, что в автомобиле сидят гражданские лица и дети. 3 марта СК РФ возбудил уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и уничтожении имущества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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