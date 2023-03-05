МВД объявило в розыск одного из возможных участников диверсии в Брянской области

Как сообщал сайт «Страна.ua», Илья Богданов – бывший офицер ФСБ, который несколько лет назад уехал на Украину и вступил в ВСУ. Мужчину также распознали на видео, которое опубликовал после диверсии в Брянской области Telegram-канал «Русского добровольческого корпуса». Его участники записали несколько обращений на фоне почты и фельдшерского пункта, развернув флаг РДК. Среди них был Богданов, который также одним из первых разместил записи боевиков у себя в соцсетях, отмечает «Коммерсантъ».