В Харьковской ОВА сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры

По его словам, Купянск подвергся обстрелу сегодня утром, на объекте произошел пожар, работают спасатели. Синегубов также рассказал, что вечером в субботу в городе было разрушено по меньшей мере пять жилых домов, один человек погиб. В результате обстрелов в Купянске повреждения получили образовательное учреждение и роддом, добавил он.