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В Харьковской ОВА сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры

Ведомости

В Купянске Харьковской области в результате обстрела поврежден объект транспортной инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, Купянск подвергся обстрелу сегодня утром, на объекте произошел пожар, работают спасатели. Синегубов также рассказал, что вечером в субботу в городе было разрушено по меньшей мере пять жилых домов, один человек погиб. В результате обстрелов в Купянске повреждения получили образовательное учреждение и роддом, добавил он.

Ранее на этой неделе была объявлена эвакуация семей с детьми и маломобильных граждан из подконтрольного Киеву Купянска. Решение было принято 27 февраля из соображений безопасности в связи с «нестабильной ситуацией». 

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Глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в разговоре с «РИА Новости» отметил напряженную обстановку в районе Купянска, заявив, что российская армия «все больше оттесняет противника».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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