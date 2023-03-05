В Харьковской ОВА сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры
В Купянске Харьковской области в результате обстрела поврежден объект транспортной инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, Купянск подвергся обстрелу сегодня утром, на объекте произошел пожар, работают спасатели. Синегубов также рассказал, что вечером в субботу в городе было разрушено по меньшей мере пять жилых домов, один человек погиб. В результате обстрелов в Купянске повреждения получили образовательное учреждение и роддом, добавил он.
Ранее на этой неделе была объявлена эвакуация семей с детьми и маломобильных граждан из подконтрольного Киеву Купянска. Решение было принято 27 февраля из соображений безопасности в связи с «нестабильной ситуацией».
Глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в разговоре с «РИА Новости» отметил напряженную обстановку в районе Купянска, заявив, что российская армия «все больше оттесняет противника».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.