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Захарова оценила молчание стран Запада по поводу покушения на Малофеева

Ведомости

Если представители западных стран будут молчать в связи с покушением на руководителя группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, это будет означать их негласную поддержку подобных преступлений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Молчание западных режимов... в связи с покушением на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов», – написала она.

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Захарова при этом обратила внимание на присущую западным странам «гиперактивность», когда речь заходит о притеснении журналистов.

О предотвращении покушения на Малофеева ФСБ сообщила ранее сегодня. По данным ведомства, организатором преступления является один из руководителей так называемого «Русского добровольческого корпуса» (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины) Денис Капустин (известен под псевдонимом Никитин). Отмечается, что Капустин живет на Украине и действует под контролем СБУ.

В ФСБ рассказали, что злоумышленники хотели взорвать автомобиль Малофеева с помощью самодельной взрывчатки. Аналогичный теракт агенты украинских спецслужб ранее совершили против журналистки Дарьи Дугиной, напомнили в ведомстве. После публикации ФСБ Малофеев сообщил, что с ним все в порядке. Он также выразил надежду, что виновные в убийстве Дугиной будут арестованы.

Ранее по теме: CNN: США объявили о передаче конфискованных активов Малофеева Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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