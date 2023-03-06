Захарова оценила молчание стран Запада по поводу покушения на Малофеева
Если представители западных стран будут молчать в связи с покушением на руководителя группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, это будет означать их негласную поддержку подобных преступлений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Молчание западных режимов... в связи с покушением на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов», – написала она.
Захарова при этом обратила внимание на присущую западным странам «гиперактивность», когда речь заходит о притеснении журналистов.
О предотвращении покушения на Малофеева ФСБ сообщила ранее сегодня. По данным ведомства, организатором преступления является один из руководителей так называемого «Русского добровольческого корпуса» (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины) Денис Капустин (известен под псевдонимом Никитин). Отмечается, что Капустин живет на Украине и действует под контролем СБУ.
В ФСБ рассказали, что злоумышленники хотели взорвать автомобиль Малофеева с помощью самодельной взрывчатки. Аналогичный теракт агенты украинских спецслужб ранее совершили против журналистки Дарьи Дугиной, напомнили в ведомстве. После публикации ФСБ Малофеев сообщил, что с ним все в порядке. Он также выразил надежду, что виновные в убийстве Дугиной будут арестованы.