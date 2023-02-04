CNN: США объявили о передаче конфискованных активов Малофеева Украине

После начала СВО западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, говорила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Тогда же она предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.