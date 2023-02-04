CNN: США объявили о передаче конфискованных активов Малофеева Украине
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что конфискованные у российского бизнесмена Константина Малофеева активы направят на поддержку Украины, пишет CNN. Ранее россиянину, как отмечается, было предъявлено обвинение в уклонении от санкций.
Это будет первый случай передачи конфискованных активов Киеву, пишет CNN. Гарленд сделал свое заявление в пятницу во время встречи с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в министерстве юстиции.
«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования на Украине. Эти конфискованные активы последовали за объявлением, которое я сделал в апреле прошлого года, о предъявлении обвинения российскому олигарху Константину Малофееву в уклонении от санкций», – сказал генпрокурор США.
Средства Малофеева были изъяты с его банковского счета в июне прошлого года за то, что он «действовал или имел намерение действовать от имени российского правительства», уточняет CNN. После конфискации активы передадут госдепартаменту «для поддержки народа Украины», добавил генпрокурор. По словам Костина, речь идет о $5,4 млн, их направят на восстановление страны.
С июля 2014 г. основатель «Царьграда» Константин Малофеев находится под санкциями Евросоюза. После начала специальной военной операции на Украине минфин США в апреле ввел санкции против российских компаний и физлиц, включая медиагруппу «Царьград» и Малофеева с семьей.
Аккаунт «Царьграда», который позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал», был заблокирован в июле 2020 г. В марте 2022 г. судебные приставы наложили арест на счета Google для исполнения судебных решений по спору с «Царьградом», который ранее потребовал восстановить свой аккаунт и возместить недополученные в связи с его удалением средства от монетизации контента.
После начала СВО западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, говорила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Тогда же она предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки». В Минфине РФ в конце января назвали три варианта решений Запада по замороженным активам.