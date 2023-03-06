МИД назвал покушение на Малофеева примером «преступной природы» Киева
Предотвращенное ФСБ России покушение на руководителя группы компаний «Царьград» Константина Малофеева стало еще одним примером «преступной природы» политического руководства Украины, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Неудавшееся посягательство на жизнь К. В. Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия, пополнивший длинный перечень его гнусных злодеяний против гражданских представителей медиасферы», – говорится в сообщении.
Такую же схему подрыва автомобиля украинская сторона использовала при организации теракта в августе 2022 г., когда была убита журналистка Дарья Дугина, добавила Захарова. По ее словам, ВСУ регулярно начали обстреливать работников российских СМИ, а за убийство российских военных корреспондентов назначается вознаграждение.
Захарова также указала на бездействие профильных международных правозащитных структур, которое воспринимается Киевом как «карт-бланш на продолжение этой практики». Представитель МИДа допустила, что подобные преступления могут совершаться с подсказки «западных кураторов» властей Украины.
Ранее сегодня Захарова заявила, что если представители западных стран будут молчать в связи с покушением на Малофеева, то это будет означать их негласную поддержку подобных преступлений.
О предотвращении покушения на Малофеева ФСБ сообщила ранее сегодня. По данным ведомства, организатором преступления является один из руководителей так называемого «Русского добровольческого корпуса» (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины) Денис Капустин (известен под псевдонимом Никитин). Отмечается, что Капустин живет на Украине и действует под контролем СБУ.
В ФСБ рассказали, что злоумышленники хотели взорвать автомобиль Малофеева с помощью самодельной взрывчатки. Аналогичный теракт агенты украинских спецслужб ранее совершили против журналистки Дарьи Дугиной, напомнили в ведомстве. После публикации ФСБ Малофеев сообщил, что с ним все в порядке. Он также выразил надежду, что виновные в убийстве Дугиной будут арестованы.