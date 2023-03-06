МИД назвал покушение на Малофеева примером «преступной природы» Киева

О предотвращении покушения на Малофеева ФСБ сообщила ранее сегодня. По данным ведомства, организатором преступления является один из руководителей так называемого «Русского добровольческого корпуса» (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины) Денис Капустин (известен под псевдонимом Никитин). Отмечается, что Капустин живет на Украине и действует под контролем СБУ.