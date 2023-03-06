Газета
Политика

МИД назвал покушение на Малофеева примером «преступной природы» Киева

Ведомости

Предотвращенное ФСБ России покушение на руководителя группы компаний «Царьград» Константина Малофеева стало еще одним примером «преступной природы» политического руководства Украины, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Неудавшееся посягательство на жизнь К. В. Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия, пополнивший длинный перечень его гнусных злодеяний против гражданских представителей медиасферы», – говорится в сообщении.

Такую же схему подрыва автомобиля украинская сторона использовала при организации теракта в августе 2022 г., когда была убита журналистка Дарья Дугина, добавила Захарова. По ее словам, ВСУ регулярно начали обстреливать работников российских СМИ, а за убийство российских военных корреспондентов назначается вознаграждение.

Захарова также указала на бездействие профильных международных правозащитных структур, которое воспринимается Киевом как «карт-бланш на продолжение этой практики». Представитель МИДа допустила, что подобные преступления могут совершаться с подсказки «западных кураторов» властей Украины.

Ранее сегодня Захарова заявила, что если представители западных стран будут молчать в связи с покушением на Малофеева, то это будет означать их негласную поддержку подобных преступлений.

О предотвращении покушения на Малофеева ФСБ сообщила ранее сегодня. По данным ведомства, организатором преступления является один из руководителей так называемого «Русского добровольческого корпуса» (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины) Денис Капустин (известен под псевдонимом Никитин). Отмечается, что Капустин живет на Украине и действует под контролем СБУ.

В ФСБ рассказали, что злоумышленники хотели взорвать автомобиль Малофеева с помощью самодельной взрывчатки. Аналогичный теракт агенты украинских спецслужб ранее совершили против журналистки Дарьи Дугиной, напомнили в ведомстве. После публикации ФСБ Малофеев сообщил, что с ним все в порядке. Он также выразил надежду, что виновные в убийстве Дугиной будут арестованы.

Ранее по теме: ФСБ заявила о предотвращении покушения на бизнесмена Константина Малофеева

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных