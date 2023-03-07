Шойгу назвал число участвующих в СВО женщин-военнослужащих
Сейчас в спецоперации участвуют 1100 женщин-военнослужащих, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. Каждая третья из них награждена госнаградами, добавил он.
«На сегодняшний день тысяча сто женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами», – сказал министр оборонного ведомства.
Совещание Минобороны проходит в преддверии Международного женского дня. По случаю этого события Шойгу поздравил женщин Вооруженных сил (ВС) России с 8 марта.
«В этот праздник мы выражаем искреннюю признательность нашим дорогим женщинам за их заботу, доброту, душевное тепло и стойкость в дни испытаний. На профессиональном поприще они в полной мере реализуют свои способности, являются активными участницами общественной и политической жизни страны», – сказал министр.
Он рассказал, что в рядах ВС страны служат свыше 39 000 женщин, почти 5000 из них носят офицерские погоны. В заключение Шойгу выразил благодарность всем женщинам Армии России за добросовестную службу, профессиональный и ответственный подход к порученному делу.