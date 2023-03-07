Шойгу назвал число участвующих в СВО женщин-военнослужащих

«В этот праздник мы выражаем искреннюю признательность нашим дорогим женщинам за их заботу, доброту, душевное тепло и стойкость в дни испытаний. На профессиональном поприще они в полной мере реализуют свои способности, являются активными участницами общественной и политической жизни страны», – сказал министр.