Послы ЕС утвердили выделение 2 млрд евро Европейскому фонду мира

Ранее сегодня министр обороны ФРГ Борис Писториус перед встречей в Стокгольме заявил, что Украина к концу марта получит 18 немецких и три португальских танка Leopard 2. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что не видит угрозы для безопасности Евросоюза в опустошении складов с боеприпасами, и предложил министрам обороны союза принять решение о начале поставок. По его словам, их можно начать в течение нескольких недель и Евросоюз готов потратить на это 1 млрд евро.