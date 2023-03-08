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Послы ЕС утвердили выделение 2 млрд евро Европейскому фонду мира

Ведомости

Послы Евросоюза утвердили увеличение бюджета Европейского фонда мира, из которого оплачивается оружие для Украины, на 2 млрд евро, сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

«Сегодня послы ЕС утвердили дополнительные 2 млрд евро в Европейский фонд мира. Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», – говорится в сообщении.

Решение об увеличении бюджета фонда было принято в рамках неформальной встречи министров обороны ЕС, которая проходит сегодня в Стокгольме. Ее участники обсуждают в том числе военную поддержку Украины и сотрудничество с ООН и НАТО, уточнило шведское председательство.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что Евросоюз «в течение недель» планирует поставить армии Украины боеприпасы для артиллерии на 1 млрд евро, которые были выделены из Европейского фонда мира. Сообщалось, что министры обороны обсудят план выделения военной помощи на этой неделе, перед саммитом лидеров союза 23-24 марта.

Ранее сегодня министр обороны ФРГ Борис Писториус перед встречей в Стокгольме заявил, что Украина к концу марта получит 18 немецких и три португальских танка Leopard 2. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что не видит угрозы для безопасности Евросоюза в опустошении складов с боеприпасами, и предложил министрам обороны союза принять решение о начале поставок. По его словам, их можно начать в течение нескольких недель и Евросоюз готов потратить на это 1 млрд евро.

Россия неоднократно заявляла об ответных действиях на поставки вооружения украинской армии. В начале февраля, после объявления о поставках Украине танков Leopard 2 и Abrams, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, страны Запада же решили поставить их Украине, «но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», подчеркнул президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных