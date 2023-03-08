Послы ЕС утвердили выделение 2 млрд евро Европейскому фонду мира
Послы Евросоюза утвердили увеличение бюджета Европейского фонда мира, из которого оплачивается оружие для Украины, на 2 млрд евро, сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.
«Сегодня послы ЕС утвердили дополнительные 2 млрд евро в Европейский фонд мира. Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», – говорится в сообщении.
Решение об увеличении бюджета фонда было принято в рамках неформальной встречи министров обороны ЕС, которая проходит сегодня в Стокгольме. Ее участники обсуждают в том числе военную поддержку Украины и сотрудничество с ООН и НАТО, уточнило шведское председательство.
На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что Евросоюз «в течение недель» планирует поставить армии Украины боеприпасы для артиллерии на 1 млрд евро, которые были выделены из Европейского фонда мира. Сообщалось, что министры обороны обсудят план выделения военной помощи на этой неделе, перед саммитом лидеров союза 23-24 марта.
Ранее сегодня министр обороны ФРГ Борис Писториус перед встречей в Стокгольме заявил, что Украина к концу марта получит 18 немецких и три португальских танка Leopard 2. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что не видит угрозы для безопасности Евросоюза в опустошении складов с боеприпасами, и предложил министрам обороны союза принять решение о начале поставок. По его словам, их можно начать в течение нескольких недель и Евросоюз готов потратить на это 1 млрд евро.
Россия неоднократно заявляла об ответных действиях на поставки вооружения украинской армии. В начале февраля, после объявления о поставках Украине танков Leopard 2 и Abrams, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, страны Запада же решили поставить их Украине, «но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», подчеркнул президент.