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Аксенов рассказал о строительстве оборонительной линии в Крыму

Ведомости

Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, с учетом опыта боевых действий, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью «РИА Новости».

«Все по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно», – рассказал Аксенов, отметив, что данный вопрос не может быть подробно раскрыт в публичном поле.

«Но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать. Поэтому идем не просто по планам, которые были сто лет назад, там условно, отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому все двигается, решения лидера, нашего президента, будут выполнены», – отметил глава Крыма.

Прошлой осенью Аксенов сообщал, что в Крыму под контролем властей проводятся фортификационные работы для обеспечения безопасности жителей полуострова. Глава региона подчеркивал, что принимаемых сегодня российскими военными и силовиками мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма. При этом безопасность полуострова должна быть обеспечена за счет «мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области».

В конце февраля Аксенов заявлял, что федеральные власти поддержали создание фортификационной линии в Крыму. Он подчеркивал, что идея построить фортификационную линию принадлежит ему. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку инициативы и подчеркнул, что Крым «российский и им останется навсегда, кто бы там что ни планировал». Также в феврале Аксенов говорил, что строительство фортификационных сооружений планируется закончить к 1 апреля, самое позднее — 15 апреля. Он уточнял, что властям Крыма «оказывается поддержка федерального бюджета».

3 февраля в Крыму установили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности бессрочно.

Ранее по теме: В Крыму сообщили о поддержке Путиным фортификационной линии в республике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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