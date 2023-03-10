Аксенов рассказал о строительстве оборонительной линии в Крыму
Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, с учетом опыта боевых действий, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью «РИА Новости».
«Все по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно», – рассказал Аксенов, отметив, что данный вопрос не может быть подробно раскрыт в публичном поле.
«Но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать. Поэтому идем не просто по планам, которые были сто лет назад, там условно, отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому все двигается, решения лидера, нашего президента, будут выполнены», – отметил глава Крыма.
Прошлой осенью Аксенов сообщал, что в Крыму под контролем властей проводятся фортификационные работы для обеспечения безопасности жителей полуострова. Глава региона подчеркивал, что принимаемых сегодня российскими военными и силовиками мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма. При этом безопасность полуострова должна быть обеспечена за счет «мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области».
В конце февраля Аксенов заявлял, что федеральные власти поддержали создание фортификационной линии в Крыму. Он подчеркивал, что идея построить фортификационную линию принадлежит ему. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку инициативы и подчеркнул, что Крым «российский и им останется навсегда, кто бы там что ни планировал». Также в феврале Аксенов говорил, что строительство фортификационных сооружений планируется закончить к 1 апреля, самое позднее — 15 апреля. Он уточнял, что властям Крыма «оказывается поддержка федерального бюджета».
3 февраля в Крыму установили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности бессрочно.