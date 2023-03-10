Аксенов рассказал о строительстве оборонительной линии в Крыму

В конце февраля Аксенов заявлял, что федеральные власти поддержали создание фортификационной линии в Крыму. Он подчеркивал, что идея построить фортификационную линию принадлежит ему. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку инициативы и подчеркнул, что Крым «российский и им останется навсегда, кто бы там что ни планировал». Также в феврале Аксенов говорил, что строительство фортификационных сооружений планируется закончить к 1 апреля, самое позднее — 15 апреля. Он уточнял, что властям Крыма «оказывается поддержка федерального бюджета».