В минэкономики Сербии призвали ввести санкции против России
Министр экономики Сербии Раде Баста призвал ввести санкции против России, т. к. страна платит за их неисполнение «высокую цену». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
«Наша страна уже платит высокую цену за то, что не вводила санкции против России, и она становится несостоятельной. Как министр экономики, я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича», – говорится в сообщении.
По мнению министра, в «конфликте великих всегда страдают маленькие государства». По его словам, страна рассчитывала на разрешение конфликта между Россией и Украиной, но теперь он не видит конца конфликта. Министр подчеркнул, что против страны также вводились ограничения, население пострадало от экономических последствий, поэтому Сербия не хотела присоединяться к антироссийским санкциям.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позицию министра «странной». По ее мнению, в случае присоединения к санкциям против России давление на сербскую экономику только вырастет. «Давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. <...> Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и её народ», – сказала Захарова.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После ее начала власти США, Евросоюза, Великобритании и др. ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать военную помощь Украине. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву, отмечая, что таким образом западные страны становятся участниками конфликта.
Сербия отказалась вводить антироссийские санкции, но сербские власти подчеркивали, что Белград выступает за территориальную целостность Украины. В середине декабря 2022 г. Вучич заявил, что Сербия введет ограничения лишь в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой.