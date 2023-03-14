В минэкономики Сербии призвали ввести санкции против России

По мнению министра, в «конфликте великих всегда страдают маленькие государства». По его словам, страна рассчитывала на разрешение конфликта между Россией и Украиной, но теперь он не видит конца конфликта. Министр подчеркнул, что против страны также вводились ограничения, население пострадало от экономических последствий, поэтому Сербия не хотела присоединяться к антироссийским санкциям.