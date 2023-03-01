Вучич заявил о признании Запада в вовлеченности в конфликт на Украине

В связи с этим страны ЕС стали оказывать давление на Сербию и потребовали присоединиться к санкциям. В декабре 2022 г. Вучич заявил, что Сербия введет ограничения лишь в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой. В конце прошлого года сербский лидер не смог ответить на вопрос, будет ли Белград вводить санкции, и добавил, что его «не знаю» весит больше, чем «да» других.