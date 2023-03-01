Вучич заявил о признании Запада в вовлеченности в конфликт на Украине
Западные лидеры признались в частной беседе, что принимают участие в конфликте на Украине, и пригрозили Сербии последствиями, если страна «не будет вести себя как надо». Об этом рассказал президент Сербии Александар Вучич в эфире национального телевидения RTS.
«Мне сказали: "У нас идет война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого". И говорят, что мы (Белград. — Прим. “Ведомостей”) потеряем многое или все, если не будем вести себя как надо», — заявил сербский лидер (цитата по «РИА Новости»).
По словам Вучича, представители западных стран не исключили возможное прекращение инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенных средств, а также закрытие предприятий и приостановку европейской интеграции страны, если Белград продолжит придерживаться своей политики.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ на действия Москвы США, страны ЕС, Канада, Великобритания и другие страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву, отмечая, что таким образом западные страны становятся стороной конфликта на Украине.
Сербия отказалась вводить санкции против России, при этом власти страны подчеркивали, что Белград выступает за территориальную целостность Украины.
В связи с этим страны ЕС стали оказывать давление на Сербию и потребовали присоединиться к санкциям. В декабре 2022 г. Вучич заявил, что Сербия введет ограничения лишь в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой. В конце прошлого года сербский лидер не смог ответить на вопрос, будет ли Белград вводить санкции, и добавил, что его «не знаю» весит больше, чем «да» других.
В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на руководство Сербии со стороны западных стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия высоко ценит позицию Белграда.