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Новым главой ФБК стала Мария Певчих

Ведомости

Глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Мария Певчих сменит Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом) в качестве председателя правления ACF (Anti-Corruption Foundation – внесена в ресстр иноагентов). Об этом говорится в заявлении Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

В начале марта Волков «взял паузу» в своей деятельности после «ошибки» с письмом в ЕС о снятии санкций с предпринимателей из «Альфа-групп». Он назвал это письмо политической ошибкой, отметив, что на момент его написания думал, что оно сможет запустить «цепную реакцию осуждения спецоперации и раскол в российских элитах».

В публикации Telegram-канала отмечается, что письмо в адрес главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля с просьбой отменить санкции было политически ошибочным, технически неграмотным и содержало неверную информацию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных