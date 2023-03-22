Новым главой ФБК стала Мария Певчих

В начале марта Волков «взял паузу» в своей деятельности после «ошибки» с письмом в ЕС о снятии санкций с предпринимателей из «Альфа-групп». Он назвал это письмо политической ошибкой, отметив, что на момент его написания думал, что оно сможет запустить «цепную реакцию осуждения спецоперации и раскол в российских элитах».