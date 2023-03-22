Новым главой ФБК стала Мария Певчих
Глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Мария Певчих сменит Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом) в качестве председателя правления ACF (Anti-Corruption Foundation – внесена в ресстр иноагентов). Об этом говорится в заявлении Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.
В начале марта Волков «взял паузу» в своей деятельности после «ошибки» с письмом в ЕС о снятии санкций с предпринимателей из «Альфа-групп». Он назвал это письмо политической ошибкой, отметив, что на момент его написания думал, что оно сможет запустить «цепную реакцию осуждения спецоперации и раскол в российских элитах».
В публикации Telegram-канала отмечается, что письмо в адрес главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля с просьбой отменить санкции было политически ошибочным, технически неграмотным и содержало неверную информацию.