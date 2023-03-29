МИД Швеции вызовет российского посла из-за публикации на сайте дипмиссии
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев будет вызван в МИД страны. Об этом сообщает агентство TT со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрёма.
«Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы четко выступить против этой очевидной попытки влияния», — заявил глава ведомства (цитата по ТАСС).
Уточняется, что причиной вызова российского посла стала статья «Шведский шаг в пропасть», опубликованная на сайте диппредставительства 19 марта. В статье Татаринцев пишет, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО протяженность границы России со странами НАТО увеличится «почти в два раза». Посол также отмечает, что в этом случае Швеция и Финляндия станут «легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера».
В посольстве добавили, что «Швеция делает шаг в пропасть», поскольку присоединение страны к НАТО усилит ее зависимость «от приказов из Вашингтона». Кроме того, пишет дипломат, теперь королевство будет обязано «обслуживать чужие интересы по всему земному шару» как в финансовом, так и в военном плане.
22 марта парламент Швеции одобрил присоединение страны к НАТО. За вступление проголосовали 269 депутатов, против — 37. Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. 27 марта парламент Венгрии проголосовал за присоединение Финляндии к НАТО, однако голосование по вопросу о вступлении Швеции было отложено. Турция пока остается единственным членом НАТО, который не ратифицировал ни одну из заявок.
21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, вызвав возмущение турецких властей. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО.
В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия будет принимать военно-технические меры на своей стороне границы.