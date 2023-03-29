МИД Швеции вызовет российского посла из-за публикации на сайте дипмиссии

Уточняется, что причиной вызова российского посла стала статья «Шведский шаг в пропасть», опубликованная на сайте диппредставительства 19 марта. В статье Татаринцев пишет, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО протяженность границы России со странами НАТО увеличится «почти в два раза». Посол также отмечает, что в этом случае Швеция и Финляндия станут «легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера».