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МИД Швеции вызовет российского посла из-за публикации на сайте дипмиссии

Ведомости

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев будет вызван в МИД страны. Об этом сообщает агентство TT со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрёма.

«Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы четко выступить против этой очевидной попытки влияния», — заявил глава ведомства (цитата по ТАСС).

Уточняется, что причиной вызова российского посла стала статья «Шведский шаг в пропасть», опубликованная на сайте диппредставительства 19 марта. В статье Татаринцев пишет, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО протяженность границы России со странами НАТО увеличится «почти в два раза». Посол также отмечает, что в этом случае Швеция и Финляндия станут «легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера».

В посольстве добавили, что «Швеция делает шаг в пропасть», поскольку присоединение страны к НАТО усилит ее зависимость «от приказов из Вашингтона». Кроме того, пишет дипломат, теперь королевство будет обязано «обслуживать чужие интересы по всему земному шару» как в финансовом, так и в военном плане.

22 марта парламент Швеции одобрил присоединение страны к НАТО. За вступление проголосовали 269 депутатов, против — 37. Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. 27 марта парламент Венгрии проголосовал за присоединение Финляндии к НАТО, однако голосование по вопросу о вступлении Швеции было отложено. Турция пока остается единственным членом НАТО, который не ратифицировал ни одну из заявок.

21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, вызвав возмущение турецких властей. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО.

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия будет принимать военно-технические меры на своей стороне границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных