Парламент Казахстана одобрил кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра

Накануне, 29 марта, правительство Казахстана, возглавляемое Алиханом Смаиловым, ушло в отставку, оно будет исполнять обязанности до утверждения нового состава кабмина, говорилось в указе главы республики. Алихан Смаилов был назначен премьер-министром Казахстана в январе 2022 г. Ранее он пояснил, что в соответствии с новой Конституций после избрания мажилиса кабмин уйдет в отставку, затем президент и мажилис утвердят нового премьера республики.