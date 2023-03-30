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Парламент Казахстана одобрил кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра

Ведомости

Депутаты мажилиса поддержали кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра Казахстана. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Уточняется, что за сохранение должности за прежним главой кабмина проголосовали 82 депутата нижней палаты парламента, семеро высказались против, а восемь депутатов воздержались.

Ранее сегодня победившая на парламентских выборах Казахстана партия «Аманат» выдвинула в качестве кандидатуры на пост премьер-министра прежнего главу кабмина Алихана Смаилова. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева. 

Согласно действующему законодательству Казахстана, после одобрения депутатов президент назначит премьера, а затем и членов правительства по представлению председателя правительства Казахстана, внесенному после консультаций с мажилисом.

Накануне, 29 марта, правительство Казахстана, возглавляемое Алиханом Смаиловым, ушло в отставку, оно будет исполнять обязанности до утверждения нового состава кабмина, говорилось в указе главы республики. Алихан Смаилов был назначен премьер-министром Казахстана в январе 2022 г. Ранее он пояснил, что в соответствии с новой Конституций после избрания мажилиса кабмин уйдет в отставку, затем президент и мажилис утвердят нового премьера республики.

Парламентские выборы прошли в Казахстане 19 марта. По данным ЦИК, правящая партия «Аманат» получила большинство голосов (53,9%). Голосование проходило по смешанной системе: 69 депутатов избираются по партийным спискам, а 29 — по одномандатным округам, по одному от каждого. Выборы в мажилис республики проходили досрочно в рамках реформ, которые проводит Токаев после беспорядков в стране в январе 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных