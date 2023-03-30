Парламент Казахстана одобрил кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра
Депутаты мажилиса поддержали кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра Казахстана. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
Уточняется, что за сохранение должности за прежним главой кабмина проголосовали 82 депутата нижней палаты парламента, семеро высказались против, а восемь депутатов воздержались.
Ранее сегодня победившая на парламентских выборах Казахстана партия «Аманат» выдвинула в качестве кандидатуры на пост премьер-министра прежнего главу кабмина Алихана Смаилова. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.
Согласно действующему законодательству Казахстана, после одобрения депутатов президент назначит премьера, а затем и членов правительства по представлению председателя правительства Казахстана, внесенному после консультаций с мажилисом.
Накануне, 29 марта, правительство Казахстана, возглавляемое Алиханом Смаиловым, ушло в отставку, оно будет исполнять обязанности до утверждения нового состава кабмина, говорилось в указе главы республики. Алихан Смаилов был назначен премьер-министром Казахстана в январе 2022 г. Ранее он пояснил, что в соответствии с новой Конституций после избрания мажилиса кабмин уйдет в отставку, затем президент и мажилис утвердят нового премьера республики.
Парламентские выборы прошли в Казахстане 19 марта. По данным ЦИК, правящая партия «Аманат» получила большинство голосов (53,9%). Голосование проходило по смешанной системе: 69 депутатов избираются по партийным спискам, а 29 — по одномандатным округам, по одному от каждого. Выборы в мажилис республики проходили досрочно в рамках реформ, которые проводит Токаев после беспорядков в стране в январе 2022 г.