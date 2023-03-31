ФСВТС обвинила Словакию в уклонении от переговоров вокруг передачи Украине МиГ-29
Минобороны Словакии уклоняется от проведения переговоров с российской стороной для урегулирования ситуации вокруг передачи Украине МиГ-29, говорится в заявлении Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
«Несмотря на неоднократные предложения ФСВТС России и российских контрактантов цивилизованно урегулировать сложившуюся ситуацию, минобороны Словакии уклоняется от проведения переговоров и решения этих вопросов. Оборудование, поставленное на условиях временного ввоза, продолжает незаконно удерживаться словацкой стороной и может быть передано на Украину», – отмечается в заявлении.
ФСВТС также напомнила, что поставка истребителей МиГ-29 в Словакию осуществлялась на основании контракта, подписанного с минобороны республики от 8 июля 1993 г.
Информационное агентство CTK 23 марта сообщило, что Словакия передала Украине первые четыре из 13 истребителей МиГ-29, выведенных в прошлом году из состава национальных ВВС. Процесс передачи истребителей займет несколько недель.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка самолетов Украине не повлияет на ход спецоперации, а вся военная техника будет уничтожена. Ранее о планах передать Украине истребители МиГ-29 сообщил президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что техника находится в полностью рабочем состоянии.