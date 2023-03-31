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ФСВТС обвинила Словакию в уклонении от переговоров вокруг передачи Украине МиГ-29

Ведомости

Минобороны Словакии уклоняется от проведения переговоров с российской стороной для урегулирования ситуации вокруг передачи Украине МиГ-29, говорится в заявлении Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Несмотря на неоднократные предложения ФСВТС России и российских контрактантов цивилизованно урегулировать сложившуюся ситуацию, минобороны Словакии уклоняется от проведения переговоров и решения этих вопросов. Оборудование, поставленное на условиях временного ввоза, продолжает незаконно удерживаться словацкой стороной и может быть передано на Украину», – отмечается в заявлении.

ФСВТС также напомнила, что поставка истребителей МиГ-29 в Словакию осуществлялась на основании контракта, подписанного с минобороны республики от 8 июля 1993 г.

Информационное агентство CTK 23 марта сообщило, что Словакия передала Украине первые четыре из 13 истребителей МиГ-29, выведенных в прошлом году из состава национальных ВВС. Процесс передачи истребителей займет несколько недель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка самолетов Украине не повлияет на ход спецоперации, а вся военная техника будет уничтожена. Ранее о планах передать Украине истребители МиГ-29 сообщил президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что техника находится в полностью рабочем состоянии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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