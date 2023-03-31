ФСВТС обвинила Словакию в уклонении от переговоров вокруг передачи Украине МиГ-29

«Несмотря на неоднократные предложения ФСВТС России и российских контрактантов цивилизованно урегулировать сложившуюся ситуацию, минобороны Словакии уклоняется от проведения переговоров и решения этих вопросов. Оборудование, поставленное на условиях временного ввоза, продолжает незаконно удерживаться словацкой стороной и может быть передано на Украину», – отмечается в заявлении.