Орбан оценил угрозу начала третьей мировой войны
В настоящее время существует реальный риск начала третьей мировой войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Когда европейские и американские лидеры говорят, что если эта ситуация вокруг Украины продолжится, то мы можем прийти к третьей мировой войне, то на первый взгляд это может звучать невероятно и преувеличенно. Но мне кажется, это реальная опасность на данный момент», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, западные страны своими поставками оружия Украине создают угрозу вовлечения других стран в конфликт.
В конце января Орбан говорил, что в Венгрии с тревогой наблюдают за поставками вооружений на Украину и опасаются, что какая-нибудь из стран ЕС направит туда свои войска. В Будапеште также поддержали план Китая по урегулированию конфликта на Украине.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.