Орбан оценил угрозу начала третьей мировой войны

«Когда европейские и американские лидеры говорят, что если эта ситуация вокруг Украины продолжится, то мы можем прийти к третьей мировой войне, то на первый взгляд это может звучать невероятно и преувеличенно. Но мне кажется, это реальная опасность на данный момент», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).