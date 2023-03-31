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Политика

Орбан оценил угрозу начала третьей мировой войны

Ведомости

В настоящее время существует реальный риск начала третьей мировой войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Когда европейские и американские лидеры говорят, что если эта ситуация вокруг Украины продолжится, то мы можем прийти к третьей мировой войне, то на первый взгляд это может звучать невероятно и преувеличенно. Но мне кажется, это реальная опасность на данный момент», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, западные страны своими поставками оружия Украине создают угрозу вовлечения других стран в конфликт.

В конце января Орбан говорил, что в Венгрии с тревогой наблюдают за поставками вооружений на Украину и опасаются, что какая-нибудь из стран ЕС направит туда свои войска. В Будапеште также поддержали план Китая по урегулированию конфликта на Украине.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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