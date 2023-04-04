Медведев: несистемная оппозиция желает гибели России

Медведев допустил, что исполнителей терактов действительно могли использовать. Однако, подчеркнул политик, это не избавит их «от справедливой кары». В то же время люди, которые профинансировали теракт, «остаются пока без возмездия», обратил он внимание. Медведев обвинил «так называемую непримиримую оппозицию» в войне против собственной страны при поддержке Запада. Представителей радикальной оппозиции он назвал «заурядными террористами и убийцами».