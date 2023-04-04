СК России предъявил обвинение подозреваемой в теракте в Санкт-Петербурге Треповой
Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило обвинение исполнительнице теракта в Санкт-Петербурге Дарье Треповой, сообщили в Telegram-канале ведомства.
В СК уточнили, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по первой статье составляет до 20 лет лишения свободы, по второй — до 15 лет.
По версии следствия, 2 апреля Трепова принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину). СК утверждает, что девушка выполняла указания лиц с Украины. В суд направлено ходатайство с просьбой заключить Трепову под стражу. Следствие просит избрать меру пресечения до 2 июня, уточняет ТАСС.
Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате военкор погиб. По последним данным, пострадали 40 человек, включая троих подростков.
Подозреваемую в убийстве Дарью Трепову задержали 3 апреля. Она призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая впоследствии взорвалась, и отметила, что готова позже рассказать о том, кто передал этот бюст.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал произошедшее терактом и обвинил в причастности спецслужбы Украины, которые привлекли агентов из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован). Изначально по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Позже дело переквалифицировали в теракт.
В Кремле убийство Татарского также охарактеризовали как теракт. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин был «незамедлительно проинформирован» о случившемся. 3 апреля глава государства наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.