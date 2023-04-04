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СК России предъявил обвинение подозреваемой в теракте в Санкт-Петербурге Треповой

Ведомости

Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило обвинение исполнительнице теракта в Санкт-Петербурге Дарье Треповой, сообщили в Telegram-канале ведомства.

В СК уточнили, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по первой статье составляет до 20 лет лишения свободы, по второй — до 15 лет. 

По версии следствия, 2 апреля Трепова принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину). СК утверждает, что девушка выполняла указания лиц с Украины. В суд направлено ходатайство с просьбой заключить Трепову под стражу. Следствие просит избрать меру пресечения до 2 июня, уточняет ТАСС.

Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате военкор погиб. По последним данным, пострадали 40 человек, включая троих подростков.

Подозреваемую в убийстве Дарью Трепову задержали 3 апреля. Она призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая впоследствии взорвалась, и отметила, что готова позже рассказать о том, кто передал этот бюст.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал произошедшее терактом и обвинил в причастности спецслужбы Украины, которые привлекли агентов из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован). Изначально по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Позже дело переквалифицировали в теракт.

В Кремле убийство Татарского также охарактеризовали как теракт. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин был «незамедлительно проинформирован» о случившемся. 3 апреля глава государства наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных