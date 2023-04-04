Депутатов «Единой России» попросили писать авторские колонки в Telegram

«У нас обширная повестка, в том числе по законотворческой деятельности, – пояснил «Ведомостям» собеседник в партии. – И мы даем возможность депутатам поделиться авторским мнением, а также объяснить принятие тех или иных решений». По сути, это «дополнительная площадка» Telegram-канала партии, которая предоставляется в распоряжение депутатам, чтобы они могли расширять свою аудиторию, сказал собеседник «Ведомостей».