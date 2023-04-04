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Депутатов «Единой России» попросили писать авторские колонки в Telegram

Ведомости

В Telegram-канале «Единой России» появится новая рубрика – «авторские посты-колонки депутатов на актуальные в текущей информационной повестке темы». Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника в партии и фракции.

«Это не новостной формат, где мы сообщаем о том, что тот или иной депутат куда-то съездил, кому-то помог, что-то заявил и т. д. А разъяснительно-аналитический формат, где мы развернуто и доходчиво, на языке аудитории, объясняем суть принимаемых решений и происходящих процессов», – поясняют во фракции единороссов.

Темой для колонок может быть принятый законопроект партии или «масштабный инфоповод федерального масштаба, как, например, новая концепция внешней политики России или решение спонсоров МОК исключить Россию».

«У нас обширная повестка, в том числе по законотворческой деятельности, – пояснил «Ведомостям» собеседник в партии. – И мы даем возможность депутатам поделиться авторским мнением, а также объяснить принятие тех или иных решений». По сути, это «дополнительная площадка» Telegram-канала партии, которая предоставляется в распоряжение депутатам, чтобы они могли расширять свою аудиторию, сказал собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных