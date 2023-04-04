Депутатов «Единой России» попросили писать авторские колонки в Telegram
В Telegram-канале «Единой России» появится новая рубрика – «авторские посты-колонки депутатов на актуальные в текущей информационной повестке темы». Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника в партии и фракции.
«Это не новостной формат, где мы сообщаем о том, что тот или иной депутат куда-то съездил, кому-то помог, что-то заявил и т. д. А разъяснительно-аналитический формат, где мы развернуто и доходчиво, на языке аудитории, объясняем суть принимаемых решений и происходящих процессов», – поясняют во фракции единороссов.
Темой для колонок может быть принятый законопроект партии или «масштабный инфоповод федерального масштаба, как, например, новая концепция внешней политики России или решение спонсоров МОК исключить Россию».
«У нас обширная повестка, в том числе по законотворческой деятельности, – пояснил «Ведомостям» собеседник в партии. – И мы даем возможность депутатам поделиться авторским мнением, а также объяснить принятие тех или иных решений». По сути, это «дополнительная площадка» Telegram-канала партии, которая предоставляется в распоряжение депутатам, чтобы они могли расширять свою аудиторию, сказал собеседник «Ведомостей».